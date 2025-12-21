自民黨代理幹事長訪台 賴將接見

陸日關係陷入僵局已持續1個月，日本自民黨高層自21日起接連訪問台灣。自民黨代理幹事長萩生田光一21日率先抵台訪問3天，預計拜會賴清德總統。日媒報導，在大陸持續對台施壓，並對日本採取強硬立場下，執政黨高層接連訪台，可視為日本重視與台灣關係的象徵。

日本國會會期已於12月17日結束，多組重量級國會議員紛率團來台交流。外交部上周表示，從今年底至明年初陸續會有30位國會議員來台，除萩生田外，日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久將分別於22、24日抵台。

前外務大臣河野太郎在內的「麻生派」6名議員，則預計在24日到訪。前農林水產副大臣瀧波宏文長期推動台灣戶籍正名化，近日也將率領多位友台參議員訪台。

萩生田同時擔任「日華議員懇談會」幹事長，率領其選區東京都八王子市市議員昨日抵達台北，2022與2023年間，他擔任自民黨政務調查會長時，也曾以前日相安倍晉三「接班人」身分訪台。

《時事通訊社》報導，日相高市早苗11月的涉台論，引發陸日關係惡化，也對議員外交造成影響。在日本國會休會後，跨黨派組成的「日中友好議員聯盟」，原本計畫訪問大陸，然而在陸日對立升溫情況下，該聯盟雖曾私下接觸大陸駐日大使吳江浩，但未取得進展。聯盟幹部坦言，現階段形勢相當嚴峻。

相較之下，自民黨友台議員熱絡組團訪台，《時事通訊社》報導，在大陸加大對台施壓，同時對日本也採取強硬立場下，執政黨高層接連訪台，可視為日本重視和台灣合作關係的象徵。一名保守派資深議員強調，「有必要以堅定態度面對中國。」不過，朝日電視台認為，此舉恐將引發北京的反彈。日中友好議員聯盟幹部更憂心認為，「中國態度恐變得愈發強硬。」

外交部表示，30位國會議員陸續來訪，象徵台日關係日益密切友好，日本也高度重視國會交流，願意在民主、價值及同盟的基礎上強化與台灣的連結。