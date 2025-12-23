自民黨代理幹事長訪團來台 盼台日友好情誼持續

來台訪問3天，日本自民黨代理幹事長萩生田光一等眾議員，23日上午來到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三的銅像獻花、鞠躬。萩生田光一說如大家所知，他與安倍晉三一直是政治路上共同作戰的夥伴，遺憾2人還來不及給後輩更多指導，安倍就不幸喪命，也很感謝台灣人至今仍懷念安倍晉三。

日本自民黨代理幹事長，同時也是眾議員的萩生田光一表示，「即使在安倍過世3年，在台灣仍然如此的懷念安倍前首相，那我要在這裡代表日本的國民向各位表達感謝之意。」

日本自民黨眾議員訪台，總統賴清德22日接見，特地感謝日本首相高市早苗上任以來對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視。對此也引來中國抗議，對日方提出嚴正交涉。

而高雄市長陳其邁23日上午全程陪同但是低調不受訪。紅毛港保安堂也在會後交付一封手寫信，要轉交給日本首相高市早苗。

高雄紅毛港保安堂主委張吉雄回應，「美國在那個海陸空將領、現職將領都有進駐，我們也希望說有一塊比較大的土地讓日本設大使館，讓他們的海陸空的武官也進駐在台灣。」

紅毛港保安堂主委認為，台日關係友好、戰略位置也緊密，透露手寫信內容是從民間意見建議日本擴大在台辦事處的規模，也能比照美方有現職軍官駐台。