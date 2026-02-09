自民黨勝選記者會 高市早苗：持續開放與中國對話

日本自民黨8日在眾議院選舉中大獲全勝，首相高市早苗今天(9日)在選後記者會上表示，日本願持續與中國進行各種對話。另一方面，高市也重申將提前修改安保3文件，以守護日本國土與國民的安全。

綜合法新社與日本媒體報導，高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時發表「台灣有事」論，暗示日本可能以武力介入台海危機，引發北京當局不滿。高市今天在選後記者會上重申將持續與中國對話：「我國對於與中國進行各種對話持開放態度，將在持續溝通的同時，從國家利益的角度出發，冷靜且適當地應對。」

廣告 廣告

在國防方面，高市再次表達將提前修改3份安全保障相關文件，強調「將從根本上強化安保政策，徹底守護我國領土、領海、領空、國民的生命與安全」。

同時，為了強化情報功能，她表示將在下一屆國會提出法案，設置「國家情報局」；並計畫設置「對日外國投資委員會」，以強化審查外國對日投資的安保風險。

外交方面，高市表示3月將訪問美國，與美國總統川普會談。她並強調將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲、菲律賓等國加強合作。

自民黨在本屆眾院大選中取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。面對民眾的大力支持，高市表示，自民黨將團結一致、咬緊牙關實現對國民的承諾，她也會「站在最前線，堅持貫徹到底」。(編輯：廖奕婷）