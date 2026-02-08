自民黨可望大勝 中國學者：日本將強化抗中姿態

（中央社台北8日電）針對日本首相高市早苗領導的自民黨可望在眾議員選舉取得大勝，中國學者認為，日本未來將謀求進一步綁定美國、拉攏盟友，強化與中國的對抗姿態，並在東海、台海等議題展現更強硬姿態，對中日關係無疑是嚴峻挑戰，也將有新的風險。

根據NHK出口民調與情勢分析顯示，日本第51屆眾議院選舉，自民黨不僅可能大幅超越過半門檻233席，更上看300席左右，意味著日本首相、自民黨總裁高市早苗政權將持續執政。

環球網報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇說，這一結果可說是高市早苗採取突襲戰術進行的「政治豪賭，算是賭贏了」，本質上也可看作是日本政治生態和社會民意「高度右傾化的一個必然結果」。

項昊宇認為，這次選戰對日本未來政策走向的影響將是根本性的，日本政壇可能重返「一強多弱」格局，以高市早苗為代表的右翼保守勢力將進一步確定日本政壇的主導地位，而傳統的中間、左派政治勢力將進一步被邊緣化。

他說，日本此後將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題上，展現出比歷屆日本政府「更直接、更強硬的干預姿態」。而在歷史問題、領土海洋爭端、經濟安全等問題上，高市政府也可能採取「更具挑釁性的舉動」。

項昊宇認為，日本對中政策的對抗性可能會更加顯著，對中日關係無疑是嚴峻的挑戰，也會有新的風險。但日方也會繼續擺出對話姿態，謀求緩和中日關係緊張局面。

中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊也認為，在日本保守勢力穩定掌控國會下，高市早苗推動「修憲強軍」等右翼政治議程的外部限制，在野勢力暫時難以制衡。

盧昊說，在此情況下，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，恐將進一步成為地區「安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核風險擴散的源頭」。（編輯：邱國強/周永捷）1150208