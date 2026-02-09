自民黨史詩性大勝！高市早苗「特別感謝的人」曝光

國際中心／倪譽瑋報導

日本首相高市早苗與她所屬的自民黨，在日本眾議院大選取得破2/3的席次，被部分媒體評為「史詩性大勝」。事後高市早苗特別感謝先前力挺她的美國總統川普「衷心謝謝川普總統溫暖的話語」盼望未來美日同盟可更深化。而川普也發聲，祝賀高市早苗取得壓倒性勝利，支持對方繼續推行保守議程。

綜合《日本經濟新聞》、《NHK》等外媒報導，在高市早苗解散眾議院重選前，自民黨198席、日本維新會34席，兩黨的執政聯盟合計232席；本次眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席），最終自民黨拿下史上最高的316席，單獨突破眾議院2/3以上。

值得注意的是，先前美國曾押注高市早苗，川普稱讚她是一位睿智且強而有力的領導者「不會讓日本人失望」。如今高市早苗贏了，她在社群平台X以英文和日文感謝川普「熱情的鼓勵與認可」，非常期待於今年春天造訪白宮；她也重申美日同盟友好關係深厚，「讓我們攜手努力，持續為兩國帶來和平與繁榮。」

之後川普也對此回應，「祝賀高市早苗首相及其執政聯盟，在這場至關重要的選舉中取得壓倒性勝利」自己很榮幸能夠支持她，並祝福對方在推行「保守、以實力求和平」的議程上，可以取得巨大成功。川普也稱讚了所有「熱情投票的日本人」。

