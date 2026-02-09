自民黨在眾院改選獲壓到性勝利！矢板明夫：代表高市「親美抗中挺台」路線獲民意支持

日本8日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照）

[Newtalk新聞] 日本昨日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次，使得高市早苗成為本次大選最大贏家。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫今（9）日直言，高市早苗一直支持台灣，而這次的大選反映出，日本民意支持高市早苗「親美、抗中、挺台」路線。

在這次日本眾議院改選中，自民黨總共取得316席，與自民黨共組聯合政府的日本維新會則取得36席，兩黨相加起來總共取得352席，其席次數量可單獨提出憲法修正案。反倒是第二大黨「中道改革連合」從改選前167席，大幅下降至49席，包括前首相枝野幸男、小澤一郎、「中道改革連合」共同幹事長安住淳、以及前日本眾議院副議長海江田萬里等黨內大咖皆在這次大選落敗。

中央廣播電台今日舉辦 「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，並邀請矢板明夫在內多名專家學者。針對這次高市閃電解散眾院的決定，矢板明夫認為，這對高市早苗而言是場政治豪賭，尤其高市才任職首相3個月，且在日本氣候最冷的時候做出這樣決定，但沒想到自民黨一舉拿下眾院3分之2以上席次，不但超越日本戰後單一政黨所取的席次外，也超過小泉純一郎跟安倍晉三任內的席次。

對於這次選舉背後意涵，矢板明夫表示，這代表日本將重返政治大國，而亞洲進入高市時代。他指出，日本有所謂的「和平憲法」，讓日本只是經濟大國，而非政治大國。然而，作為一個真正國家，需要經濟跟軍事手段，而日本從來沒有軍事手段，被外界稱為「單肺國家」，不能劇烈運動，政治上很多重要場合，日本無法參與。

矢板明夫表示，雖然自民黨在眾院取得3分之2席次，不過修改憲法也需要參議院3分之2的支持，所以日本距離修憲仍有一段距離。不過，高市早苗重視國防，因此她可以修很多周邊的法，擴大憲法解釋，讓日本高調重返高調重返軍事大國、政治大國，並於戰後80年後，讓日本重新站上國際政治舞台，「尤其當中國孤立於國際主流社會，高市早苗可以帶領日本成為亞洲新盟主，也符合高市早苗的政治理念。」

至於對台日關係的影響，矢板明夫表示，高市早苗長期挺台立場，加上她去年在日本國會公開力挺台灣的發言，已是個人意見，而是日本政府的正式立場，未來勢必會持續被各國政府引用，並反映在相關政策之中。

矢板明夫表示，儘管中國方面多次要求高市早苗撤回發言，但她始終態度堅定、拒絕讓步，並進一步解散國會，重新訴諸民意，最終獲得日本社會的強烈支持。這也顯示，日本主流民意已明確支持高市早苗所主張的「親美、抗中、挺台」路線，預期她未來仍將在這條政策方向上持續推進，並走得相當長遠。

