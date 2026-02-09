自民黨壓倒性大勝 她大讚：高市早苗把選戰打成民主示範

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae（資料照）

[Newtalk新聞] 日本昨日舉行眾議院改選，由首相高市早苗所率領自民黨不但在眾院取得單獨過半席次，甚至還超越提出憲法修正案三分之二席次，使得高市早苗成為本次大選最大贏家。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日大讚，高市早苗把選戰打成民主示範，反觀國民黨鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？

根據《NHK開票速報》，截至台北時間8時35分，自民黨在眾院選舉中取得316席，與自民黨共組聯合政府的日本維新會則取得36席，兩黨相加起來總共取得352席，其席次數量可單獨提出憲法修正案。反倒是第二大黨「中道改革連合」從改選前167席，大幅下降至49席，包括前首相枝野幸男、「中道改革連合」共同幹事長安住淳、以及前日本眾議院副議長海江田萬里等黨內大咖皆在這次大選落敗。

廣告 廣告

針對此次日本眾院改選，吳靜怡分析，高市早苗的選戰，並非訴諸亡國感，而是以清楚的國家願景動員選民，她推動自民黨從傳統派系政治，轉向高度集權、以首相為核心的選戰模式，論述統一高度集中於「強國、防衛、高科技」並將政府即將推動總額高達122兆日圓的超大型預算系統性包裝為「高市經濟學」，其政策重點明確放在國防強化、半導體補貼與消費稅減免。

她指出，在地緣政治層面，高市與美國川普政權關係友好、立場親台，成功將美日、美台防衛合作，轉化為「日本第一」的強國敘事，逐步鬆動戰後體制的歷史包袱，重塑日本的國家意志。

「東京在野黨「全滅」的震撼！象徵中產階級與都會選民的集體覺醒。」吳靜怡表示，本次選戰最令日本政壇震撼的，是東京30個小選區出現「在野黨全滅」的結果，過去東京被視為在野黨與中間選民的堡壘，如今卻連最挑剔的都會選民都轉向支持高市，傳遞出一個強烈訊號，那就是中間選民已不再滿足於溫和修補，而是在動盪的國際局勢中，選擇具備清楚國家觀與強大執行力的領導人。

吳靜怡認為，在高市提出的「強國」訴求，以及對半導體與AI的積極投資，精準擊中長期厭倦經濟停滯、渴望「正常國家化」的年輕世代，正常化也包含中國的排他因素，他們要的是希望與方向，而不是保守與觀望。

「在野黨組合慘敗的關鍵，在於它們只是沒有靈魂的反對聯盟！」吳靜怡指出，日本媒體普遍認為，在野黨缺乏核心價值與一致方向，只是為了反對而反對，反而造成支持者流失，原本傾向自民黨的公明黨支持者倒戈支持高喊「日本第一」的自民黨，或轉向新興的參政黨。

吳靜怡直言，高市聯盟勝選結果清楚顯示，日本政府加強與台灣的實質安全合作、對中國展現更強硬立場，早已不只是高市的個人主張，而是日本社會的主流民意；「反觀台灣呢？台灣情勢令人憂心，鄭麗文將在野陣營拉向與中國共產黨高度重疊的路線，民眾黨的黃國昌與柯文哲，則將政治動員全面建立在「反賴清德」之上。這樣的組合，將把台灣的選戰帶向何種方向？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪耀南觀點》台灣別誤判高市早苗！高市勝選後的日本：一場被「經濟」與「務實」封印的安全轉向

日本大選》除了自民黨壓到性大勝外 「這黨」靠「中道」借殼上市成另類贏家