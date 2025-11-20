自民黨大修安保戰略》聚焦無核三原則與防衛費比重 明年4月提交「黨版」

自民黨成立國防安全研究會，現任防衛大臣小泉敬次郎（中，站立發言者）與會；研究會會長由黨務安全保障調查會長小野寺五典（小泉右一）擔任。 圖：翻攝「X」@itsunori510

[Newtalk新聞] 日本媒體《共同社》（Kyodo News）報導，自民黨今天（20日）上午召開安全保障調查會，正式啟動對《國家安全保障戰略》等三份核心安保文件的修訂討論。根據首相高市早苗指示，自民黨將針對長期堅持的「無核三原則」及防衛費占GDP比重目標進行重點檢討，預計於2026年4月提出黨內建議，政府則計畫在2026年底前完成修訂。

安保調查會長小野寺五典在會中強調，要「推進具有自民黨特色的政策」。防衛副大臣宮崎政久表示，將充分聽取黨內意見後加速討論。會議首先回顧2022年底制定的現行三文件內容，並針對中國在台海、東海及南海軍事活動急劇升溫、俄烏戰爭持續，以及北韓核導開發進展等最新情勢，逐一檢討強化防衛力的必要課題。

此次修訂焦點包括：是否維持「不擁有、不製造、不運進」核武的無核三原則（特別是「不運進」部分），高市早苗尚未明確表態；現行防衛費占GDP 2%目標是否進一步上調，傳美國川普政府私下要求日本提升至3.5%。此外，自民黨還將討論放寬防衛裝備轉移規則、導入無人機新戰法、加速部署長程導彈，以及是否發展核動力潛艇等爭議性議題。

自民黨此舉被視為因應川普二次上台後美日同盟新要求，以及中國軍事威脅急遽上升的重大轉向，未來走向備受國際矚目。

