自民黨大勝市場看好擴張性財經政策 日經指數大漲突破5萬7千點

日本自民黨在8日舉行的眾議院選舉中取得壓倒性勝利，單獨席次超過三分之二，市場預期高市政權將延續擴張性財政政策。投資者對此反應積極，紛紛湧入股市，推動日經指數急遽攀升至前所未有的高點。

日經大漲突破5萬7千點大關。（圖／NNN）

東京股市在選舉結果出爐後創下歷史新高。日經平均股價於9日交易中首次突破5萬7千點大關，創下歷史新紀錄。

然而，在股市歡騰之際，財政擴張政策可能帶來的日圓貶值隱憂也隨之浮現。針對外匯市場可能出現的波動，財務官三村淳於9日上午接受記者團訪問時表達了謹慎立場。

廣告 廣告

當被問及高市政權勝選是否會因財政擴張引發日圓貶值時，三村淳回應：「我們將一如既往地以高度緊張感持續關注市場動向，除此之外，我無意多作評論。」

記者進一步詢問是否不擔心匯率問題，三村淳立即澄清：「我並沒有說不擔心。我們會像平常一樣，以高度緊張感密切關注市場，這一點不會改變。」

對於財政大臣曾表示要與市場「對話」的說法，三村淳簡短回應：「我們一直都在進行對話。」

分析人士指出，高市政權的財政擴張路線雖然短期內提振了股市信心，但外匯市場對日本財政紀律的疑慮也隨之增加。財務省官員謹慎的言論顯示，當局正密切關注政策對日圓匯率可能產生的負面影響。

延伸閱讀

高市早苗大勝 翁履中憂台灣能走的路變窄

賀高市早苗取得歷史性勝利！川普：將永遠得到我堅定支持

川普親口證實！習近平「接近2026年底」將訪問美國