自民黨大勝達修憲門檻 郭正亮看衰：高市早苗可能撐不過1年

日本眾議院選舉於8日進行投票，最終自民黨拿到316席，不只達到過半門檻233席更一舉掌握眾議院全體三分之二的310席，達到修憲門檻。儘管自民黨大勝，但前立委郭正亮分析指出，在經濟不佳的情況下，自民黨主席高市早苗能否撐過1年。

高市早苗率領的自民黨在2026年眾議院選舉中取得壓倒性勝利。

前立委郭正亮8日在《中天辣晚報》分析，高市早苗的政策不可持續，積極財政的資金來源不明，免除食品稅又會減少財政收入。他質疑在經濟不佳的情況下，高市早苗能否撐過1年。郭正亮指出，日本目前經濟比當年安倍時期還要糟糕，負債已達GDP的230％，位居全世界第一名，日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解。

郭正亮直言，「我認為日本是一個沒落中的國家」，可能會被韓國、台灣的部分產業追過去，例如人工智能、手機、半導體，甚至電器產業。他舉例，索尼的全球電視業務都已賣掉，前10大公司有4家是汽車公司，也遭遇中國大陸的競爭，這些才是真正的問題。郭正亮提到，台積電要去日本投資3奈米，高市早苗高興得嘴巴張得大大的，顯示日本真的是沒落中的國家。

高市早苗、川普。（圖／路透）

針對修憲議題，郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，自民黨內部對修憲的立場並非一致。他表示，如果是國防預算等其他議題比較容易通過，但若要修正和平憲法，自民黨內部都有反對力量，且美國會不會支持都是問號，現在談修憲議題有點早。

郭正亮預期，高市早苗會推動修憲，但要看修改哪些條文。他強調，如果要修正和平憲法、即日本憲法第9條，涉及日本是否擁有戰爭權，影響極大，會撼動美日安保基礎，美國是否會同意仍是未知數。

