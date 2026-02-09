自民黨大勝高市更右傾？北京：對日政策不因一次選舉而變化

日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在首相高市早苗率領之下，強勢拿下316席，外界分析中日關係緊張加劇。對此，大陸外交部回應對日政策不會因日本某一次選舉而變化，無論日本領導人是誰都必須恪守中日四個政治文件。

自民黨在首相高市早苗率領之下拿下眾院316席。（圖／美聯社）

大陸外交部9日下午舉行例行記者會，日本大選結果成全場媒體關注焦點。據《央視新聞》報導，有媒體提問日本自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗得以繼續執政。中方希望高市早苗新政府奉行怎樣的外交政策？

發言人林劍表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次結構性的問題，以及思潮動向趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑒不遠，不可不察。我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。

廣告 廣告

林劍指出，日本極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。

大陸外交部發言人林劍回應日本大選相關議題。（圖／央視）

針對大陸社交媒體表達對於日本右傾的擔憂，林劍稱當年日本軍國主義分子曾把日本引向侵略戰爭，對亞洲鄰國和世界犯下滔天罪行，也給日本人民帶來深重災難，歷史教訓十分深刻。

林劍強調，以史為鑒，方能面向未來。日本是堅持走和平發展道路，以實際行動取信周邊鄰國和國際社會？還是逆歷史潮流而動，挑戰戰後國際秩序？這值得日本為政者和日本各界有識之士深思。

至於高市早苗在選後採訪中稱要「營造能夠參拜靖國神社的環境」，林劍評論回應，稱靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎和日本國家信譽。忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭80周年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。

延伸閱讀

眾院選舉大挫敗！中道共同代表野田佳彦、齊藤鐵夫宣布請辭

高市早苗大獲全勝 盧秀燕曝對台灣影響

高市率自民黨狂掃316席 石破茂警告「不代表可以為所欲為」