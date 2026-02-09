自民黨大勝 中國外交部發言人：對日政策不會因為一次選舉而改變

日本首相高市早苗率自民黨在眾議院改選取得「歷史性大勝」，在國會單獨拿下逾三分之二席次。對此，中國外交部表示，「中國對日本的政策不會因為『某一場選舉』而改變」，並點出高市早苗涉台發言，要求日方撤回相關言論。

高市早苗去年11月在眾議院答詢時表示，台灣有事「可能構成日本的『存亡危機事態』」，日方得以行使集體自衛權。此番言論引發中方強烈反彈，同時祭出停止進口日本水產品以及呼籲國民避免前往日本旅遊等多項反制措施。

廣告 廣告

綜合外媒報導，中國外交部發言人林劍今（9）日在例行記者會上表示，中方對日政策不會被單一選舉結果左右；同時敦促高市早苗撤回涉台言論。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

在野「中道改革聯合」慘敗 聯合主席野田佳彥、齊藤鐵夫宣布請辭

祝賀高市早苗「歷史性勝利」！蔡英文：盼台日友誼續深化、更穩固

修憲不再受阻！日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐疲軟貶值