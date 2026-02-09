自民黨大勝 外交部期許台日「全面夥伴關係」

日本自民黨在眾議院選舉大勝，外交部今天(9日)表示，外長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並指示駐日代表處代表政府於第一時間電賀日本首相高市早苗、「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員。外交部並期盼在既有良好基礎上，秉持總合外交理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」。



日本自民黨這次選舉在總數465席中囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席紀錄，加上執政聯盟「日本維新會」的36席，合計席次達352席。

外交部表示，台灣與日本是共享核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來互為緊密友好、理念相近的夥伴，台日雙方將持續在良好基礎上深化各領域合作，推展台日全方面夥伴關係。』

外交部指出，近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識；我國期盼在台日關係既有良好基礎上持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。