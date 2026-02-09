自民黨大勝 官媒：日本在台灣問題上將更具挑釁性

日本首相高市早苗率領自民黨在8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利。新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」今日發文稱：「高市早苗賭贏了……平衡被徹底打破，日本可能更危險了。」

文中指出，接下來需警惕日本的三重風險。第一是日本修憲黷武的風險，不排除高市之後會強行修改和平憲法，將自衛隊改為「國防軍」，加速日本所謂的「國家正常化」。文中亦指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏，「日本已經不是過去的日本」。

第二是日本更加民粹化的風險。文中指出，如果不是日本社會整體向極右翼轉變，不是高市鼓動民粹化的傾向，這次選舉不可能是這樣的結果。不排除高市愈走愈遠，進一步修改教科書，加強日本的戰爭敘事，美化日本軍國主義。

文章稱，第三是日本經濟豪賭的風險，不排除高市為了讓日本經濟走出泥潭，推出超大規模財政刺激計劃，以前所未有的量化寬鬆應對通脹和民生壓力，風險難以預測。

文章表示：「我們必須清醒，這就是日本當下的現實，我們還不得不與高市打交道。雖然不樂見，但必須正視。」

