自民黨大勝！胡錫進狠批「自娛自樂的選舉」…分析中日局勢：高市早苗只是攪屎棍

日本首相高市早苗。圖／翻攝自X／@kantei

日本首相高市早苗所屬的自民黨在8日的眾議院大選中，以2/3席次取得壓倒性勝利，也是自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，但因高市早苗先前在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，也讓中國對於此次大選的回應引發外界關注。不過中國官方雖然尚未發聲，但環球時報前總編輯胡錫進卻直接狠批高市早苗為「攪屎棍」，甚至認為日本這次選舉只是「島國的自娛自樂」。

自民黨壓倒性勝利！胡錫進點名高市早苗成「強勢首相」卻不看好

胡錫進8日晚間在個人微博發文指出，日本這次眾議院大選中，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟的席位有望逾2/3，可謂日本國內政治格局的重大改變，也讓高市早苗從「弱勢首相」一舉成為「強勢首相」。不過，胡錫進認為，這並非日本「重新走向盛世」、 「國民意氣風發」的標誌，而是日本在長期焦慮與不安下的選擇。

胡錫進指出，高市早苗是自民黨內右翼的頂端，與她聯合執政的日本維新會也是極右翼政黨之一，再加上川普在日本投票前夕也發文力挺高市早苗，因此他認為，這不只是川普對美日關係的考量，也是因為川普與高市早苗理念上的相互認同：「當一個國家和社會只有下降和被嚴重危機感籠罩時，才會做出擁抱『極右翼領導人』的選擇。」

川普發文力挺高市早苗。圖／翻攝自FB／The White House

胡錫進透過選情分析指出，自民黨之所以獲勝，主要是高市早苗的輿論形象，以及減稅、補貼經濟政策契合選民的心理：「她對中國極其不合時宜的政策不能說受到了絕對支持，而更多是被忽略了」。胡錫進認為，高市早苗雖然這次鞏固了政治地位，卻也固化中日之間目前的僵持，再加上她可能會利用自民黨的強勢推進各項政治議程，包括增加軍費、嘗試修改日本憲法等，大大增加東北亞地區的緊張。

分析日本大選後的對中走向 胡錫進：高市早苗強勢但難推極端政策

不過，胡錫進也認為，這次選舉結果很難給高市早苗更極端的「對華冒險政策」帶來有效支持，因為隨著中國已經成為經濟和軍事上的超級力量，科技實力也越發顯著，日本對華政策除了受內部政治的影響，還會受到中日實力差距的制約，以及美國及歐洲對華態度的牽制。

胡錫進指出，川普將在4月訪問中國，其他西方主要國家全都在努力改善對華關係，直批日本的對華政策「已經掉到大潮流之外」。胡錫進表示，雖然高市早苗堅持不收回「錯誤言論」，但他研判高市早苗很可能已經沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗：「在對華問題上，她在西方很孤獨。」

對此，胡錫進認為，高市早苗會在這次選舉後和中方打心理戰，希望在不收回那番發言的情況下，實現對華關係的突破：「但這是她的妄想。無論自民黨在眾議院中獲得多少席位，高市早苗的政治地位獲得了怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。如果日方不覺得這樣僵持下去是損害的話，它對中方的損害只會更小。」

高市早苗所屬的自民黨在眾議院大選中取得大勝利。圖／翻攝自FB／高市早苗

不僅如此，胡錫進還表示，日本這次選舉可謂「日本內部的自娛自樂」，因日本在戰略上倒向美國，但國家實力與高峰時期相比嚴重萎縮，在東亞的戰略槓桿能力大大減弱，反觀中國早有能力控制日本帶來的破壞力：「日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾它。」

胡錫進最後狠批：「高市早苗無論當幾年首相，她都成為不了自己希望成為的『柴契爾夫人』。她不是『鐵娘子』，而是『攪屎棍』」。胡錫進憶起柴契爾當年是站在整個西方與蘇聯對抗的前線，而最後西方還贏得了冷戰：「高市早苗是背歷史潮流而動，她的對華極端表現與整個西方是反著來的，而且日本的國力與日俱衰，在國內政策上，『安倍經濟學』只是帶來過短期的虛假繁榮，高市學安倍那一套就能扭轉乾坤？大概率她也將是對日本國民做一番忽悠而已。」



