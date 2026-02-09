自民黨大勝 蔡英文發文恭賀高市早苗

▲蔡英文今日發文恭賀高市早苗贏得這場歷史性的勝利。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相暨自民黨總裁高市早苗所率領的自民黨，在眾議院大選取得絕對勝利，席次不僅單獨過半更豪取316席，跨過可啟動修憲的門檻。對此前總統蔡英文今（9）日特別發文祝賀，表示面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，深信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文發文首先恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，自己要致上最誠摯的祝賀。面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，深信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文說，同時自己也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

