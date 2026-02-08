自民黨大勝！ 高市早苗表態「暫不改組內閣」 籲維新入閣、在野黨崩盤大老全落選

第51屆眾議院議員總選舉於2月8日進行投開票，首相高市早苗（自民黨總裁）率領的自民黨，確定將大幅跨越單獨過半數（233席）門檻，並以逼近300席的氣勢拿下歷史性大勝。高市早苗就任後隨即發動的短期決戰「突襲式解散」策略完全奏效，不僅成功突顯在野黨準備不足的弱點，更徹底瓦解了在野勢力的版圖。反觀由立憲民主黨與公明黨部分勢力整合而成的最大在野黨「中道改革聯合」則遭遇毀滅性敗北，雖然共同代表野田佳彥艱難守住議席，但小澤一郎、安住淳、玄葉光一郎等重量級大老相繼在小選區慘敗，日本政壇結構在一夜之間發生劇變。

高市早苗在勝選當晚在東京電視台等各家選舉特輯，針對選後的政權運作展現強勢自信。關於外界關注的內閣人事，她明確表示無意進行大規模改組，指出「內閣啟動僅三個月，閣員皆是其充滿自信所選之人，正拚命為國工作，現階段尚未考慮人事調整」。但她同時向日本維新會遞出橄欖枝，強調「持續請求維新會至少派一人入閣，希望他們能在內閣中共同承擔責任」的立場不變。

在TBS節目中，面對藝人太田光質疑若公約跳票該如何負責，高市罕見以關西腔反擊：「就是因為列入公約才要去做，不要一開始就斷定做不到，太壞心眼了」，強烈展現落實政策的決心。此外，她也再次明確否認與舊統一教會有任何關聯，駁斥週刊報導僅是名字被提及，並無實質連結。

自民黨籍防衛大臣小泉進次郎在朝日電視台節目中，對高市帶領的這場大勝給予高度評價。小泉直言高市的手腕「坦白說非常厲害，她的能量與話語中寄宿著靈魂」，認為首相展現出的覺悟與明確目標，成功引發了國民共鳴。小泉也分析，他在全國各地助選時，深切感受到選民對高市提出的安全保障政策及改善自衛官待遇的強烈支持，這正是自民黨能夠席捲無黨派層與保守層的關鍵。

首次以「執政黨」身分迎接眾院大選的日本維新之會代表吉村洋文於8日晚間召開記者會，回顧這場選舉時表示：「在自民黨巨大的旋風中，我們在超過80個選區與自民黨正面競爭。我們是以成為聯合政府的『加速器』為目標團結奮戰，但這確實是一場非常困難且嚴峻的選舉。」同席的共同代表藤田文武指出：「要在選區與自民黨碰撞的同時，還要傳達維新會的優點，這真的很難。我們將珍視獲得的議席，不忘當初為了推進改革而加入聯合政府的初衷，繼續努力。」

立憲民主黨與公明黨合併為「中道改革連合」，但出師不利，立憲民主黨大老中僅黨代表野田佳彥（左）保住席位。（美聯社）

「中道改革聯合」大敗 舊立憲民主黨大老僅野田佳彥保住席位

本次選舉最震撼的焦點，在於「中道改革聯合」舊立憲民主黨系大老的集體隕落。除了野田佳彥（千葉14區）憑藉個人實力守住議席外，其餘大老無一倖免：現任眾議院副議長玄葉光一郎在福島2區敗給自民黨新人根本拓，創下現職副議長落選的罕見紀錄，象徵東北民主王國崩壞；被譽為「選舉之神」的小澤一郎在岩手3區敗北；國對委員長安住淳在宮城4區失利。就連當初在國會引發高市早苗「台灣有事」答辯的前民主黨代表岡田克也選情看似不妙；京都3區的立憲前代表泉健太同樣不樂觀。

針對這些落選的大老，是否透過「比例代表復活」的可能性極低，這與黨內的名單排序策略有極大關係。中道改革聯合在合併之初，為了安撫組織票較弱的「舊公明黨系」人馬（如齊藤鐵夫共同代表一派），在比例代表名單中將其安排在「固定上位（單獨第一名）」的安全名單中。相對地，小澤、岡田等擁有地盤的「舊民主黨系」大老，則採取傳統的「重複立候補（同順位）」策略，亦即若小選區落敗，需依靠「惜敗率」來爭取剩餘席次。

然而，本次選舉政黨票大幅縮水，僅有的少數比例席次被排序在前的「舊公明黨系」優先拿走，加上大老們此次多以大比分落敗，惜敗率低迷，導致了小澤、岡田等人面臨「小選區落敗、比例復活艱難」的絕境。不過，雖然獲得大勝，高市早苗晚間接受日本電視台自民黨總連線訪問時，神色似乎有點沉重，沒有笑容，被問及此時心情，高市表示，「結果還沒有全部出來，現在仍然有很多同志正在激戰之中，大家都在守候結果」，因此她也沒辦法完全輕鬆。

面對盟友盡失、黨勢崩盤的慘況，成功當選的野田佳彥於8日晚間面色凝重地表示「將嚴肅接受結果」，並直言「身為黨首，對於沒能守住同志的議席感到痛心，我的心意已決」，暗示將引咎辭職。另一位共同代表齊藤鐵夫也透露辭意，在野黨勢必將面臨執行部總辭與解散重練的局面。隨著選舉結果底定，自民黨若加上執政聯盟的公明黨，以及高市積極拉攏的日本維新之會，或許將有望掌握發起修憲動議所需的「三分之二」（310席）席次，高市「一強體制」將正式確立。

