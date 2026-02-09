自民黨大勝 高市早苗：拚食品消費稅歸零、下月訪美

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻取得316席，首相高市早苗今天傍晚以自民黨總裁身分召開勝選記者會，強調這次選舉是就「負責任的積極財政」與安全保障等重大政策轉向，向國民請示；勝選不是終點而是責任的開始，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將全力推動政策落實。

她在記者會中表示，「如果這些重大政策得不到國民的信任，那麼我繼續擔任內閣總理大臣也毫無意義。正因如此，我多次表示，這是賭上自身政治生命的選舉。而昨天，國民以強有力的方式推了我一把，告訴我一定要貫徹這場政策轉型。」

高市指出，自民黨與日本維新會合計獲得352席，這是一個極為龐大的授權，既是「讓日本列島更強大、更富足」的託付，也意味著責任的開始；鑑於參議院尚未過半，今後仍將請求願意推動政策的在野黨給予協助。

她表示，沒有沉浸在勝利中的餘裕，將盡快召開特別國會，首先爭取盡快通過明年度預算與相關法案。

對於「政權公約」（競選承諾）中提出的「食品消費稅率2年歸零」，高市說明，將邀集支持該制度的在野黨成立跨黨派「國民會議」，在不依賴特例國債的前提下，就時程、財源等展開討論，確保2年所需財源，爭取盡早落實。希望能在夏季之前，於國民會議完成一次中期整理。

高市重申，要與「每年編列補充預算」的慣例告別，從根本上改革預算編列方式，確保可預測性，長期支持企業研發與設備投資，將自今年夏季開始的下一年度預算編制全面推進。

高市也提到，穩定的政治基礎將成為推進強有力外交的重要支撐。今年時逢前首相安倍晉三提出「自由開放的印太」10週年，將進一步推動發展。她計劃下月訪問美國，與美國總統川普深入討論全球議題，並以日美同盟為軸心，加強日美韓、日美菲、日美澳，以及與義大利、英國和全球南方（Global South）的合作。

她也宣布將設立國家情報局，以及強化外資審查的「對日外國投資委員會」，將相關法案提交國會，並提前修訂安全保障3文件，徹底強化安全保障政策。

面對記者提問維新會入閣，以及是否與國民民主黨合作，高市表示，聯合政權不只在國會，也在內閣分擔責任，過去多次請託日本維新會出任閣僚；另外，國民民主黨「政策優先於政局」的立場令她相當有共鳴，對方也表態願意支持明年度預算，雙方在「負責任的積極財政」等議題的方向高度契合，若國民民主黨有意願加入聯合政權，將積極探索合作。

談及對中關係，高市重申政府一貫立場是推進「戰略性互惠關係」，全面發展具建設性且穩動的日中關係，並在維持各層級溝通的同時，從國家利益的角度出發，冷靜應對。

對於選戰期間臨時取消NHK電視辯論，她說明在連續多日的高強度拜票行程下，手部症狀持續惡化，起初想要取消1天助選行程，到醫院接受治療，但因為行程早就傳開，支持者在社交媒體發出「高市會來」的訊息，很多人請求她不要取消街頭演說。考量之後仍有密集助選安排，臨時決定取消辯論。

她說，她個人直到當天仍想要出席節目，「資料準備好了，衣服也挑好了」，但因為後續行程滿檔，專業建議也規勸她接受正規治療，只得臨時取消上節目，她要為造成困擾向NHK鄭重致歉。她表示，現在選舉結束，將持續接受治療，確保以萬全狀態迎接國會開議。（編輯：陳慧萍）1150209