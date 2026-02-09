自民黨失去眾議院的控制權7個月後 高市早苗以大勝方式重新掌握國會

日本首相高市早苗解散國會重選，結果獲得大勝，執政聯盟掌握352席次，佔四分之三。（圖片來源／高市官方帳號）

日本眾議院改選，NHK於2月9日早些時候公佈的計票結果顯示，高市早苗的執政聯盟在眾議院贏得了352個席位，佔4分之3席，大幅擴大了此前僅233席的微弱優勢，自民黨共獲得316個席位，使其在眾議院的代表比例超過了戰後日本任何其他政黨。

高市早苗發動解散國會，她首相上任僅數月便將自己的政治前途押在了提前大選的結果上，她表示，如果執政聯盟未能贏得多數席位，她將辭職。這場豪賭似乎取得了驚人的成功，距離自民黨失去國會兩院的控制權僅過了七個月。

廣告 廣告

自民黨去年夏天一度岌岌可危、但在去年10月支持日本首位女首相高市早苗後，可謂命運逆轉。

高市所在選區奈良至少拿下12萬5805票，得票率高達85.2％，遠高於競選對手、日本共產黨池田英子的14.8％。

值得一提的是，之前要求高市早苗把台灣有事的言論收回去的岡田克也，他是重縣第3選區中道改革聯合候選人，確定落選。最不喜歡高市的埼玉5區，「中道改革聯合」候選人枝野幸男落選成定局。

72歲的岡田曾在舊民主黨執政時期擔任副總理與外務大臣。去年11月於眾院預算委員會質詢「台灣有事」時，要求高市早苗把這番話收回，另一方面，中國政府也發動媒體大肆抨擊高市。高市早苗堅持不收回，如今高市大勝，岡田落選，就反應出日本民心動向。

高市在確定勝選後的發文，「我期待今年春天訪問白宮，並繼續與他攜手合作，進一步加強日美同盟。我們與美利堅合眾國的同盟和友誼建立在深厚的信任和緊密、強有力的合作之上。我們同盟的潛能無限。」

總統賴清德在8日晚間以日文發文表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持。

(原始連結)





更多信傳媒報導

思想坦克》全球半導體版圖將從高度集中東亞轉向美台雙核心發展

謝長廷 ：高市早苗演講旋風似台灣40多年前的黨外時代 可能拿下半數席次

台北國際書展》回望賴馬30年 看見兒童文學創作之路

