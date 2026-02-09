自民黨奪逾三分之二席次 我外交部祝賀稱盼台日關係提升

日本首相高市早苗率領的自民黨，在日本眾議院選舉一舉拿下超過三分之二的席次，創下歷史性大勝。台灣外交部表達祝賀，期盼將雙邊關係提升為互補的全面夥伴關係。

學者董立文指出，高市早苗將帶領日本走向國家強大、親美、抗中、深化日台合作的發展路線；前國防部長蔡明憲建議台日強化情報交流、海巡合作，並攜手美國建立危機處理機制。

前國防部長蔡明憲表示，「我們怎麼樣透過日本、台灣的這樣合作，跟美國的這個協助呢，共同的危機處理，這個應該可以做。」

亞太和平研究基金會執行長董立文提及，「日中關係在未來向上友好封頂，不可能；向下日中關係向下墜落，會沒有下限。」

另外也有學者指出，包括強化國防、親美路線、抗中威脅、台海安全，隨著台日關係加溫，日本是否推動日版《台灣關係法》、日版《台灣旅行法》，突破過去對台政策的框架，備受關注。

國策研究院副院長郭育仁認為，「從以前到現在，日本有非常多對台交往不合理的規則，包含我們的部長級官員到東京去之後，不能跟日本同等的官員在官廳裡面坐下來談事情。」

當代日本研究學會理事范世平表示，「日本的外務省當然從過去的過於親中，慢慢在做改變。如果日本的《台灣關係法》確定之後，台日在官方的交流，有沒有可能獲得更高的突破？」

對於中日緊張關係，范世平研判雙方走入冷對抗階段，短期內回不到友好的高峰期，也指從美國、日本到台灣，顯示親美、抗中與強化國防已成為自由民主國家的主流民意。

