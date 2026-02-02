自民黨將「單獨過半」? 日眾議院選舉最新民調 執政聯盟將突破300席

日本將於當地時間 8 日舉行第 51 屆眾議院議員選舉，有日本媒體公布最新民調結果，認為自民黨將可能在此次選舉中「單獨過半」，與日本維新會組成的執政聯盟議員人數甚至可能突破 300 人。圖為日本首相高市早苗在各地為同黨同志助選。 圖：翻攝高市早苗臉書

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗於日前宣布解散國會，並預計在當地時間 8 日舉辦第 51 眾議院選舉，希望進一步提升執政聯盟的議員席次比例。近期有日本媒體公布此次選舉最新的民調結果，認為執政的自民黨可能在高市早苗的帶領下取得「壓倒性的勝利」。與此同時，高市政府準備推動的減稅與擴張性財政政策也受到廣大選民的關注，並進一步帶動了日本國債殖利率的上升。

日本《朝日新聞》今 ( 2 日) 公布最新民調結果，宣布在 1 月 31 日至 2 月 1 日間，針對 37 萬日本民眾進行電話或網路調查。該份報告顯示，在即將到來的眾議院選舉中，執政的自民黨可能獲得至少 278 個議員席次，直接突破 233 席的單獨過半門檻。另外，與自民黨合作的日本維新會則可能獲得 25 席以上席次，執政聯盟議員席次數量可能達到驚人的 300 席。

廣告 廣告

與獲得廣泛選民支持的執政聯盟相比，由立憲民主黨與公明黨組成的反對派政黨「中道改革連合」支持度呈現進一步降低的趨勢，原先佔有的 167 個議員席次可能至少下降至近一半的 87 席。

目前日本眾議院各黨議員數，新黨中道改革將提名200人以上參選，人數直逼自民黨。 圖：攝自日經新聞

另外，日本《共同社》也於 1 日公布最新的民調報告，宣稱自民黨的支持率與上周相比提升了 6.9 個百分點，來到驚人的 36.1% ；主要的反對派「中道改革聯盟」支持率則為 13.9% 。該報告表示，有 44% 的選民在接受訪問時，宣稱自己將投票支持執政陣營的候選人，決定支持反對陣營候選人的受訪者則僅佔 26.5% 。

然而，該報告也指出，目前仍有 27.2% 的受訪者尚未決定要把選票投給哪個政黨的候選人；另有 21.3% 的受訪者也尚未決定比例代表制 ( 政黨票 ) 的投票對象。該報告認為，這四分之一尚未決定支持對象的選民，很可能成為投票前最後一週各政黨積極爭取的關鍵，並可能對最終的選舉結果造成影響。

1月16日立憲民主黨與公明黨成立了新黨「中道改革連合」。 圖：攝自每日新聞

該報告表示，有 53.6% 的受訪民眾對政府即將推出的財政政策表示關心，認為解決「生活成本問題」是當局最急需面對的議題。報告稱，在社會各界高度關注財政政策的背景下，除了執政的自民黨外，反對派的中間改革聯盟以及其他主要政黨都提出了削減食品消費稅的提案，希望透過相關政策緩解通貨膨脹對民眾生活造成的壓力。

《大紀元新聞網》今天報導指出，雖然財政改革政策受到日本民眾的廣泛支持，但投資者們卻對日本政府的財政紀律表現出擔憂的情緒，相關情形甚至引發了日本國債殖利率出現上升趨勢。

三菱 UFJ 摩根史丹利證券固定收益策略師鶴田圭介也在接受《路透社》專訪時表示，如果自民黨在此次眾議院選舉中取得大幅度的勝利，高市早苗執政團隊的權力基礎將獲得更進一步的強化，「日本當局推動包含下調消費稅在內的積極財政政策的可能性也將進一步上升」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網友爆料何衛東已「自殺身亡」! 傳軍方高層曾計畫逼習辭軍委主席

柯林頓被爆至少搭乘艾普斯坦私人飛機16次! 這些大咖也都被列名單上…..