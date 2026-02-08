自民黨拿316席破戰後紀錄！ 高市早苗選後感謝川普
第51屆眾議院大選激戰，日本自由民主黨在總裁高市早苗領導下大獲全勝，一共在眾議院拿下316席次，突破戰後單一政黨的紀錄，被視為一場壓倒性勝利。
本次眾議院選舉合計選出465席，包含單一選區289席與比例代表176席，儘管選前自民黨僅列198席，不過這次的選舉結果，自民黨的席次大幅成長，最終拿下316席次，這已突破了日本戰後的紀錄。
綜合日媒報導，單一政黨取得超過三分之二的議席，為戰後首次，不僅創下自民黨本身的紀錄，以及1986年中曾根康弘政權時期的300席，占比也超過2009年民主黨的64.2%（308席）。
報導中指出，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合，則是因政策模糊，加上太晚起步，未能獲得中間選民支持，選前本有167席，但選後卻下滑至49席。
選戰結束，高市早苗也於日本時間凌晨0時在社群上回應美國總統川普先前邀請她參加白宮領袖會談的貼文，她說：「我非常期待於今年春天造訪白宮，並能一同推動進一步強化日美同盟，日美同盟與日美友好關係，是建立在深厚信賴與緊密而堅實的合作基礎之上，我們同盟的潛力是無限的，讓我們攜手努力，使日美同盟持續為兩國以及世界帶來和平與繁榮。」
I am sincerely grateful to President Donald J. Trump for his warm words.
I look forward to visiting the White House this spring and to continuing our work together to further strengthen the Japan–U.S. Alliance.
Our Alliance and friendship with the United States of America are… pic.twitter.com/EKeowvyeDo
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) February 8, 2026
