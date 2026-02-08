自民黨拿316席破戰後紀錄！ 高市早苗選後感謝川普

第51屆眾議院大選激戰，日本自由民主黨在總裁高市早苗領導下大獲全勝，一共在眾議院拿下316席次，突破戰後單一政黨的紀錄，被視為一場壓倒性勝利。

高市早苗。（圖／美聯社）

本次眾議院選舉合計選出465席，包含單一選區289席與比例代表176席，儘管選前自民黨僅列198席，不過這次的選舉結果，自民黨的席次大幅成長，最終拿下316席次，這已突破了日本戰後的紀錄。

綜合日媒報導，單一政黨取得超過三分之二的議席，為戰後首次，不僅創下自民黨本身的紀錄，以及1986年中曾根康弘政權時期的300席，占比也超過2009年民主黨的64.2%（308席）。

報導中指出，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合，則是因政策模糊，加上太晚起步，未能獲得中間選民支持，選前本有167席，但選後卻下滑至49席。

選戰結束，高市早苗也於日本時間凌晨0時在社群上回應美國總統川普先前邀請她參加白宮領袖會談的貼文，她說：「我非常期待於今年春天造訪白宮，並能一同推動進一步強化日美同盟，日美同盟與日美友好關係，是建立在深厚信賴與緊密而堅實的合作基礎之上，我們同盟的潛力是無限的，讓我們攜手努力，使日美同盟持續為兩國以及世界帶來和平與繁榮。」

