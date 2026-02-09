自民黨斬獲逾8成單一選區 東京、埼玉、神奈川全拿

（中央社東京9日綜合外電報導）日本自民黨在眾議院議員選舉大勝，在289個單一選區贏得249個，相當於整體的86%，包跨東京、埼玉、神奈川、靜岡、熊本、沖繩在內的31個地區，清一色由自民黨候選人勝出。

日本眾議院選舉8日投開票，今天上午確定全部465席議席。自民黨分別在單一選區與比例代表選區贏得249席與67席，總共316席，單獨超過2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。

●自民黨單一選區全勝區 擴大到都會地區

「日本經濟新聞」報導，自民黨「全拿」的地區不僅包括常被稱為「自民王國」的中國地區、四國地區，也包含無黨派選民較多的都會地區，像是東京都、神奈川縣、埼玉縣。

東京都（應選30席）、神奈川縣（應選20席）、埼玉縣（應選16席）共66個應選單一選區議席，全部由自民黨包辦。

●首都圈戰績亮眼79勝1敗

上述3區加上千葉縣（應選14席）所構成的首都圈，自民黨只在千葉縣第14選區落敗，不敵最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）共同代表野田佳彥。

首都圈（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）共80個單一選區，自民黨戰果為79勝1敗。

● 自民首度囊括宮城、福島、沖繩等地

放眼首都圈以外的地區，自民黨在其他28個縣也完全壟斷議席，而且自1996年現行選制施行以來，首度全部拿下宮城縣、福島縣、沖繩縣等地的單一選區議席。

相較前一次2024年眾議院選舉，自民黨僅在8個縣囊括單一選區議席。

而2024年由立憲民主黨拿下新潟縣全部5席與佐賀縣全部2席，這次全部翻盤，全由自民黨勝出。

在野方面，中道改革聯合僅在日本全國289個單一選區拿下7區。

●日本維新會收穫不多 大阪唯一失守區敗給自民

另外，與自民黨共組執政聯盟的日本維新會這次選舉成績平平，僅比選前增加2席到36席。這受到執政聯盟並未協調選區影響。

大阪是日本維新會的大本營，曾經是維新會「完勝」的區域。

不過日本維新會這次在第19選區敗給自民黨，是維新會唯一在大阪單一選區失守的議席。大阪之外，日本維新會單一選區勝選，僅限於京都與兵庫各1席。（編譯：楊惟敬）1150209