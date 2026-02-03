自民黨有望單獨過半？日眾院選戰尾盤民調 高市效應助攻與維新上看300席

日本眾議院大選將於2月8日投開票，選戰進入最後衝刺階段。綜合共同通信社、朝日新聞及產經新聞於1月31日至2月2日進行的終盤情勢調查顯示，自民黨在首相高市早苗的高人氣帶動下，支持度從選戰序盤一路擴大，有望突破公示前的198席，一舉跨越465席總席次的過半數門檻（233席）；反觀由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」則陷入苦戰，席次恐較公示前的167席大幅滑落，甚至面臨腰斬危機。

根據多家媒體民調分析，自民黨在全日本289個小選區中，約有180至200個選區佔據優勢，比例代表席次預計也能較公示前增加10席以上。產經新聞與FNN的聯合調查更指出，自民黨加上聯合執政夥伴日本維新之會，總席次有望突破修憲所需的法案發起門檻、即總席次的三分之二（310席），或者達到絕對安定多數（261席），這將使執政黨能獨佔國會17個常任委員會的委員長職位，並在委員人數上壓倒野党，完全掌握國會運營主導權。

相較於執政黨的強勢，在野勢力顯得疲軟。中道改革聯合共同代表野田佳彥對於媒體報導執政聯盟可能拿下超過300席表示震驚，直言「像突然被呼了一巴掌般驚醒」。野田批評高市內閣在日圓貶值與利率上升的經濟政策上缺乏對策，且解散國會至投開票僅16天，適逢大雪影響高齡者投票，導致部分海外投票受阻，痛批此舉缺乏大義。國民民主黨幹事長榛葉賀津也則對自民黨內「守舊派」藉高市人氣復活表示強烈危機感，呼籲選民不要被披著改革外衣的抵抗勢力欺騙。

在第三勢力與小黨方面，日本維新之會雖然在大阪選區表現堅挺，但在全國範圍內稍顯增長乏力；國民民主黨同樣面臨席次保衛戰，能否維持公示前的27席尚不明朗。值得注意的是，參政黨在比例代表部分支持度大幅上揚，有望獲得二位數議席；新成立的「Team未來」也有望在比例區獲得複數席次。共產黨、令和新選組與社民黨則面臨邊緣化危機，席次恐將減少。

不過，針對《朝日新聞》發布的眾院選戰民調，政治分析師伊藤惇夫2日於ABC電視台節目中提出預警，呼籲不應對數據照單全收。他指出，該調查在小選區採用網路調查，比例代表則採電話調查，解讀時必須注意網路調查較容易受到當下社會氛圍與風向影響，數字可能反映的是空氣而非鐵票。

伊藤進一步分析，當媒體報導某方大幅領先時，選民心理往往會出現兩種極端反應：一種是同情落後者的心態，反而想將票投給弱勢方；另一種則是看好勝選者而跟風的「西瓜效應」。他強調，目前尚難以判斷哪種傾向會成為主流，且考量到仍有三至四成選民尚未決定投票意向，此類情勢調查結果本身就會對選民的最終投票行為產生反饋與影響，這份數據對自民黨究竟是利多還是反向動員的訊號，目前仍充滿變數。

本次各家媒體的情勢調查方法略有差異但大抵相同。共同通信社於1月31日至2月2日進行，共獲得約19萬4000人回答；朝日新聞於同期間結合電話與網路調查，對象約37萬人；產經新聞與FNN則採用RDD（隨機撥號）方式，針對固定電話與手機進行自動語音調查，獲得全日本289個小選區共16萬2746人有效回答，並依據過去選舉的投票者分布進行加權補正，同時加入第一線記者的採訪資訊進行綜合分析。不過，調查也顯示目前小選區仍有約兩成選民尚未決定投票對象，最終結果仍可能在投開票日前發生變化。

