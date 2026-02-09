自民黨狂掃316席破戰後紀錄！高市握眾院2/3超級多數 在野聯盟蒸發逾百席

高市8日在東京自民黨總部，用圖釘標記贏得眾議院選舉的候選人。（美聯社）



第51屆日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在眾議院465席中豪取316席，單獨即突破三分之二門檻，不僅創下戰後單一政黨最多席次紀錄，也取得可在國會主導修法與覆議的「超級多數」，高市政權穩固，與她組閣的日本維新會拿下36席，執政聯盟氣勢如虹，反觀由立憲民主黨和公明黨組成的中道改革聯盟，則慘跌至49席，在野勢力大幅潰敗。

日本經濟新聞報導，本屆日本眾議院選舉在9日上午確定全部465席議席的結果。自民黨拿下316席，單一政黨便即拿下超過總席次的三分之二（310席）。以單一政黨計算，這是戰後取得最多席次的紀錄。由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革聯盟」席次則由167席減至49席，慘遭挫敗。

廣告 廣告

日本眾議院選舉共爭奪465席，包括289席單一舉區和176席比例代表（全國11個選區）。選前，自民黨擁有198席、日本維新會34席，執政聯盟合計232席。

自民黨追加公認無黨籍的齊木武志（福井第2選區），並連同該席在內，在1都30縣的單一選區實現「全數包辦」。比例代表方面，自民黨取得67席，較2024年上次眾院選的59席增加。

日本戰後首次單一政黨在眾院取得2/3席次

這是戰後首次單一政黨在眾議院取得三分之二席次。這項成績超越2009年民主黨從自民黨手中奪取政權時的308席和64.2%席次的占比紀錄。而自民黨過去的最多紀錄為1986年的304席。

與自民黨組成聯合政府的日本維新會取得36席。雖在大本營大阪的19個小選舉區中贏得18席，但在其他地區未能擴大支持。

在野勢力方面，中道改革聯盟席次由選前的167席大幅縮水，小選舉區僅得7席、比例代表42席，僅有49席。國民民主黨取得小選舉區8席、比例代表20席，合計28席，較選前增加1席，但未達原訂目標的51席。

參政黨在比例代表中拿下15席。「Team未來」則首次取得國會席次，比例代表共有11人當選。共產黨取得4席，令和新選組1席，減稅日本・憂國聯盟1席。日本保守黨與社民黨則未能取得議席。

實現競選承諾「食品消費稅兩年歸零」

政府和執政黨將於眾議院選後、在2月中旬召開特別國會，進行首相指名選舉，由眾參兩院投票選出首相，第2次高市早苗內閣將正式成立。高市已明言，不會更換2025年10月成立的第1次內閣成員。

高市9日下午將出席自民黨臨時幹部會議，總結本次選舉，隨後在國會與維新會黨魁吉村洋文舉行執政黨黨魁會談，預計再次確認2025年10月簽署的聯合執政協議內容。

9日傍晚，高市將以自民黨總裁身分召開記者會，表明將盡速召開跨黨派「國民會議」，推動實現自民黨競選承諾的「食品消費稅兩年歸零」。由於各黨對財源與實施時程看法不一，仍須進一步協調。

高市還表示，本次選戰中所強調的「分裂國論的爭論」，實質上是「負責任的積極財政」。在自民黨大勝的基礎上，將加強政府與民間對具成長潛力產業的投資。

中道改革聯盟席次大幅降至49席

另外，中道改革聯盟席次由選前的167席大幅降至49席，銳減超過百席，黨內震撼。包括共同幹事長安住淳等多名高層接連落選。共同代表野田佳彥8日在廣播節目中暗示將為敗選負責辭職，並在記者會上表示：「遭遇如此慘敗，我的責任極為重大，可說萬死難辭其咎。」

野田預計9日召開記者會與幹部會議，說明去留。他在電視節目中談及結果時表示：「必須嚴肅且謙虛地接受，心中已有定案。」

中道聯盟原試圖以「中道路線整合」對抗政策傾向保守的高市政權，但在安全保障與核電政策立場上態度曖昧，未能形成明確對比。

投票率比2024年高約2個百分點

根據《日本經濟新聞》推估，8日投開票的眾院選小選舉區投票率約為55.68%，比2024年創戰後第三低的53.85%高約2個百分點。自2012年眾院選以來，投票率預料將連續6次落在50%區間。





這次在2月投開票的「嚴冬選舉」是自1990年以來時隔36年再度舉行。受到強烈冬季氣壓影響，日本列島多地降雪。另外，本次選舉自解散到投開票僅16天，創下戰後最短紀錄。外界憂心地方政府準備時間不足，恐影響對選民的充分宣導。

更多上報報導

自民、維新確定掌握日本眾院2/3 法案再表決與修憲綠燈已開

快訊／席次暴增逾110席 出口民調曝自民黨穩拿300席以上

小國大戰力！新加坡將成美國外首個陸基F-35B操作國