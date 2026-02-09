自民黨狂掃316席破紀錄！ 我駐日代表：高市早苗打動日本民心、看好台日關係升溫

日本首相高市早苗率領的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾議院大選中大獲全勝。（翻攝自X@takaichi_sanae）

日本眾議院大選昨晚（8日）開票，首相高市早苗率領的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟大獲全勝，自民黨拿下2/3絕對多數的316席，改寫日本眾議院單一政黨席次最高紀錄，加上日本維新會，執政聯盟將囊括眾議院3/4席次取得完全執政。我國駐日代表李逸洋認為，日本這次大選結果，顯示高市早苗的主張深深打動人心，有效凝聚日本民眾，他看好台日關係將更加密切友好。總統賴清德也在社群發文祝賀高市早苗。

李逸洋昨晚在臉書表示，他認為自民黨大勝的原因之一，是高市早苗的主張深深打動人心。選前民調幾乎沒有例外，日本民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價，而高市早苗助選時至情至性的演說，成功打動日本民眾，包括原本對政治冷漠的年輕人在內。

除了宣布成立「成長戰略本部」鎖定AI、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，強化供應結構與產業基礎提升日本經濟，高市早苗也明言將在2026年底前，修改國家安全保障戰略等安保3文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件將提高防衛費金額等作業應可較順利推動。

李逸洋指出，執政聯盟在眾議院取得絕對多數後，未來即使法案在參院被否決或60天內未表決，仍可由眾議院再度表決通過，達成完全執政的目的。

李逸洋認為，有了絕對民意支持，高市早苗3月19日造訪白宮會晤川普，必將使日美同盟更加強大。李逸洋表示，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定；台日關係也會更加緊密，尤其在經濟產業合作上，雙方共創互利雙赢。

昨晚日本大選結果大致底定，賴清德在社群平台X發文祝賀高市早苗，表示這次大勝彰顯日本選民對其領導力與願景的信任與期待，不僅是對執政成果的肯定，更是對首相推動國家長遠發展的明確支持。「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」

