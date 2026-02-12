自民黨狂掃316席！「高市小孩」大舉進國會 Z世代26歲村木汀最年輕

國際中心／綜合報導

日本眾議院大選結果出爐，自民黨拿下史上最多的316席，較原本席次大幅增加118席，展現驚人氣勢。此次選舉中，新人當選者達66人，被稱為「高市小孩」，外界看好他們將成為未來日本政壇的主力，這股熱潮也讓人聯想到2012年安倍晉三奪回政權時帶進國會的「安倍小孩」。而在這波新血中，年僅26歲的村木汀成為全場焦點，成為日本國會首位Z世代議員。

年僅26歲的村木汀成為日本國會首位最年輕、Z世代議員。（圖／翻攝自X平台村木汀帳號）

「高市小孩」接班政壇？Z世代26歲村木汀最年輕

在這次自民黨當選的66位新人中，最年輕的當屬由北海道比例代表選出的村木汀。她即將年滿26歲，是日本國會史上第一位出生於2000年後的議員。村木汀出身政治世家，父親也是議員，她從小耳濡目染，學生時代便積極參與自民黨學生部的活動。

面對當選，村木汀表示希望能運用自己的力量，消除年輕世代對經濟的不安，並承諾將年輕人的聲音帶進國會，傳達到國政層面。這群乘著高市早苗勝選氣勢進入國會的「高市小孩」，被視為未來日本政壇的重要骨幹。

高市早苗社群戰發威 在野黨支持率慘澹

此次自民黨大勝，高市早苗的「社群號召力」功不可沒。根據統計，今年選舉參考社群媒體而投給自民黨的選民高達22%，相較於去年參院選舉的8%有顯著成長。日本電視台主播分析，過去外界認為國民民主黨或參政黨較擅長社群操作，但這次自民黨的網路影響力已大幅攀升。

反觀在野黨選情則是一片慘澹，民調顯示有高達8成的民眾對在野黨「不抱期望」，立憲民主黨支持率甚至掛零，「中道改革聯合」難以重生。中道改革聯合共同代表野田佳彥無奈比喻，這就像是一個已經先發上場卻狀況不佳的投手，若繼續留在場上，「只會不斷失分而已」。

76%日人認「沒必要改善」中日關係

隨著高市早苗取得歷史性的大勝，外界解讀日本將獲得「歷史級授權」，走向強硬防衛路線，進而改變印太局勢。值得注意的是，選後民調顯示，有高達76%的日本人認為日中關係「沒必要改善」，這也反映出日本社會在國防外交議題上的強硬態度已成主流

