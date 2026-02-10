自民黨盟黨黨魁：接受高市邀請 維新會將入閣

日本維新會共同黨魁、大阪府知事吉村洋文，2月8日晚間針對眾議院改選發表談話。路透社



日本執政黨自民黨在8日的眾議院改選大勝，創下日本戰後第一個政黨在眾院拿下超過三分之二席次的歷新新猷。選後日本首相高市早苗表示，希望盟黨維新會能入閣，維新會10日已表示同意。

綜合日媒報導，維新會共同黨魁吉村洋文10日下午在大阪表示，前一晚已和高市通過電話。他說，高市在電話中表示「希望在下次內閣改組，維新會能入閣」，吉村也回答「是應該加入聯合政府」。

關於維新會將在高市內閣改組擔任哪個職務仍不明朗。高市稍早表示，沒有計畫更動目前的內閣成員，不過維新會已同意入閣，因此高市應該會在下次內閣改組任命一名維新會議員為大臣。

吉村表示：「這次選舉之後，我們感到有責任推動聯合政府組成，並以負責任的態度合作實施政策。」

在公明黨去年宣布與自民黨拆夥、退出聯合政府，自民黨轉而尋求與維新會結盟，維新會同意合作，但不入閣，因此在高市去年10月當選首相後，內閣並無維新會成員擔任大臣。

