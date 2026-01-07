自民黨盼擴大執政聯盟 國民民主黨內部態度不一

（中央社東京7日綜合外電報導）日本自民黨幹事長鈴木俊一昨天表明，希望國民民主黨加入執政聯盟。對此，國民民主黨內部樂觀與審慎意見並存，而該黨預計與執政黨協商完新年度預算案後，再研議後續因應。

日本放送協會（NHK）報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相高市早苗，上月與國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎達成協議，提高開徵所得稅門檻，雙方當時也確認儘早讓新年度預算案成立。

自民黨內因此有意見希望國民民主黨也能加入自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。

鈴木昨天在記者會表示，「雙方已經累積了信任。與日本維新會充分協商的同時，若能達成『3黨聯合』執政的話，就能好好確保日本政治的穩定」。

對此，國民民主黨內有人對此抱持樂觀，而主要受工會組織支持的議員，則態度審慎。

玉木本月4日表示，「據累積而成的信賴程度，未來合作的方式與深度及廣度會擴大，但未來具體如何仍待討論」。

支持國民民主黨的「日本勞動組合總聯合會」（日文為日本勞動組合總連合會，簡稱連合）會長芳野友子本月5日重申，不容許國民民主黨加入執政聯盟，主張「立憲民主黨與國民民主黨有必要站在在野黨的立場與政府抗衡」。

她去年10月也曾表明，「不接受」國民民主黨探詢與自民黨協商聯合執政。

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥本月6日警告，「若朝全體執政黨化發展，將逐步喪失監督制衡功能」。他也呼籲，執政聯盟在參議院仍未達過半數的情況下，在野黨應加強團結。（編譯：楊惟敬）1150107