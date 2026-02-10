自民黨眾議院狂勝！林右昌大讚高市早苗：反映未來日中關係態度
即時中心／潘柏廷報導
日本眾議院昨（9）日改選，首相高市早苗領導的自民黨囊括三分之二席次，更成為戰後單一政黨獲得最高席次的紀錄，消息一出受到國際高度關注。對此，民進黨前秘書長林右昌今（10）日受訪不僅讚美高市早苗，更指出近年中國對日本經濟、企業採取制裁與打壓的手段，更動不動對日本內政指指點點、縮減中國旅客修理日本，而這次大選結果充分反映日本國民對國際局勢的變化，以及未來日中關係的態度。
針對高市早苗解散國會，並在昨日總席次465席的眾議院選舉中，其領導的自民黨就獲得316席，林右昌今日上午受訪表示，他數次和高市早苗互動，覺得對方是一個非常堅毅、充滿韌性的女性政治家，而且高市早苗執行力非常強。
同時，林右昌指出，從最近這段時間，就看到高市早苗非常精彩的演講，且每一次演講不只打動、感動民眾，也讓全世界很多人深受啟發與感動。
日本首相高市早苗。（圖／美聯社提供）
他分析，自民黨這次眾議院選舉大勝，有諸多因素，包括高市早苗的個人魅力，以及高市早苗給日本國民的信任感，更重要的是近年中國對日本經濟、企業採取制裁與打壓的手段，更動不動對日本內政指指點點、縮減中國旅客修理日本。
對此，林右昌則說：「日本國民看在眼裡也感受在心理面，這次大選結果充分反映日本國民對國際局勢的變化、對日中關係未來態度」。
另，林右昌也說，現在各項國際媒體對這點已經有非常多的討論，當然對台日關係也會有更大的發展空間；實際上數年來台日之間在文化、經濟交流，特別在觀光旅遊有非常大的進展，而且台日之間彼此觀光都是最高的，因此這點代表台日民間的友好。
林右昌更提到，台日在高科技產業的合作，不管是半導體、化學或其他電子產業，相信未來會更加緊密，特別是高市早苗提出17項日本產業振興項目，其實和台灣有很大互補性，而台灣政府部門應該也針對這點，其實都已經預早做規劃與準備，未來台日彼此的合作交流與對接，更加充分發展，
原文出處：快新聞／自民黨眾議院狂勝！林右昌大讚高市早苗：反映未來日中關係態度
