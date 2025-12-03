自民黨眾議院議席削減試算出爐 高市內閣推動舊姓使用法制化啟動

日本首相高市早苗上任後接連拋出多項政策主張，包括眾議院議員定數削減一成、結婚後舊姓使用法制化，以及在高度關注下逐漸調整的工作型態，成為近期日本政壇焦點。自民黨在12月2日完成最新試算，預計未來將會提出的「小選區289席削減25席」方案，其他部分是消減比例代表制。



根據議席試算，預估削減將波及全國20個都道府縣，其中東京都減3席最多，大阪府、千葉縣、神奈川縣各減2席，其餘從北海道到沖繩共有16道府縣各減1席。自民黨與日本維新會已就「小選區減25席、比例代表減20席」形成共識，後續仍可能因國勢調查結果調整。



在選制改革之外，高市政權同時啟動舊姓使用法制化作業，預計在明年通常國會提出法案。此制度將在維持民法「夫婦同姓」原則下，讓結婚改姓者能以舊姓作為法律上可使用的通稱，以消弭行政程序與民間服務仍存在的不便。



高市首相在今年1月就任前即提出舊姓使用新法的私案，內容包括將舊姓記載於居民票，並要求中央、地方政府及事業者「努力義務」採取必要措施，讓民眾在行政、金融與工作領域更容易使用舊姓。雖然舊姓可在居民票、護照、駕照等文件加註，但內閣府2022年調查顯示，仍有三成以上銀行不接受舊姓開戶，顯示制度普及仍有障礙。法案已被寫入自民黨與日本維新會的聯立合意書，國民民主黨與參政黨亦表態支持，預料法案在國會通過機率不低。



不過，自民黨內部對夫婦同姓制度仍存分歧，尤其主張「選擇性夫婦別姓」的改革派認為，若僅舊姓入法，將可能被視為制度改革的替代方案，因此黨內未來在法案細節上仍可能出現對立。



「凌晨3點上班」後的工作型態變化曝光



與制度改革同時受到矚目的，是高市本人引起全國討論的工作方式。她在自民黨總裁選時以「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」（我要一直努力工作）成為本年度「新語・流行語大賞」大賞，但「凌晨3點到官邸上班」的新聞在政權上路後引發巨大震撼，引起內外部對她自身體力與幕僚工作量的疑慮。



據日媒報導，政府相關人士透露，首相在第一次預算委員會答辯前，為完善答辯資料，於凌晨3點進官邸工作，被周邊官員形容為「紙都被她改得一片紅」。然而，這樣的超早晨出勤即使在官邸內部也遭質疑，隨後在外界關注下，她的工作方式開始出現明顯變化。



同時，根據日本媒體《日本電視台NEWS》的報導，高市首相近來多在國會會議前才抵達官邸，出勤時間比起先前早晨時段大幅延後，甚至多次於上午10點前後才進官邸。此外，她在議員宿舍進行的在宅工作時間明顯增加，減少出入官邸對隨行秘書官與警護造成的負擔。為了提高在宿舍工作的效率，官邸甚至替她更新了可高效處理國會文件的傳真設備。有官員表示，首相幾乎沒有晚上外出應酬的安排，使得幕僚工作型態變成「晚上把文件送到宿舍」成為日常。



日媒報導，高市首相的工作風格在日本社會引發兩極討論。部分女性創業者認為，女性擔任首相並展現高度投入，對「打破玻璃天花板」具有象徵性意義；但官僚與政界人士則擔心此工作方式與政府推動的「工作方式改革」背道而馳，也可能讓幕僚承受不合理負擔。高市本人則在流行語大賞現場表示，並非鼓勵國民過度勞動，而是「作為日本的經營者，努力產出成果」。



