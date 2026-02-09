自民黨眾院選舉大勝 中國再促高市政府撤回涉台言論

日本首相高市早苗領導的自民黨8日在眾議院選舉中大勝，為全面執政奠定基礎，中國當局今天(9日)再度要求高市撤回涉台相關言論，並向日本極右派發出警告。

法新社報導，高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時表示，若中國對台使用武力，可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日方可能出動自衛隊介入台海危機，引發中方強烈不滿並祭出一連串抵制措施。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上表示：「日本極右派勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。」

林劍指出，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，「不會因為日本某次選舉而改變」，並敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維繫中日關係政治基礎的基本誠意。

在高市發表「台灣有事」論後，北京當局隨即以日本治安惡化、對中國公民的歧視與暴力事件增加為由，提醒國民不要前往日本旅遊。

此外，中國解放軍軍機去年12月以雷達兩度鎖定自衛隊戰機，被視為是高度挑釁行為；北京方面據報也中斷向東京出口稀土，對日本的飛彈和電動車等生產構成威脅。(編輯：許嘉芫)