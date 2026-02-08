自民黨眾院選舉大勝 賴清德恭賀高市早苗

▲賴清德發文恭賀日本首相高市早苗所帶領的自民黨在眾議員選舉取得勝利，這彰顯日本選民對執政成果的肯定，更是對推動國家長遠發展的明確支持。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本第51屆眾議院選舉今（8）晚進行開票，日本首相、自民黨總裁高市早苗所帶領的自民黨大獲全勝，對此總統賴清德晚間發文恭賀高市早苗，彰顯日本選民對其領導力與願景的信任與期待，不僅是對執政成果的肯定，更是對推動國家長遠發展的明確支持，「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮」。

賴清德發文恭賀高市早苗，在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待，「這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持」。

賴清德也期待將來與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮，「願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康」。

