自民黨破紀錄大勝 郭國文人在現場揭日本社會對親中路線的明確否定

立委郭國文今天（9日）在臉書上針對日本眾議院選舉結果發文，並直言該選舉結果反映日本社會反對親中政策。（取自高市草苗X）





日本眾議院大選結果出爐，自民黨在高市早苗領導下寫下破紀錄的大勝成績。民進黨立委郭國文人在日本現場觀選，他今（9日）在臉書曬出與當選人合影，並在臉書發文直言，這場選舉已不是「一強」可以形容，而是確立了自民黨的「超強」格局，象徵日本正式迎接一場新的「令和維新」，也反映日本社會對國家路線的明確選擇。

郭國文指出，開票至深夜，自民黨最終拿下316席、日本維新會36席，自民黨不僅單獨過半，執政聯盟更一舉突破修憲門檻，成為日本戰後罕見的壓倒性勝選，這樣的結果已非單純政黨輪替，而是結構性的政治翻轉。

郭國文也點名，多位在野黨重量級人物相繼落馬，包括中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區終結30年連勝紀錄，以及19次勝選的小澤一郎在岩手第3選區敗選；選前質疑「台灣有事、日本有事」論述的岡田克也亦未能過關，這顯示在野陣營合併策略方向錯誤，更反映日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文強調，日本選民已用選票清楚表態，親中路線正被日本社會唾棄，而高市早苗所代表的抗中立場、國家安全與戰略定位，獲得明確肯定。這場勝選也讓高市站上全新高度，掌握黨內實質話語權，成為繼小泉純一郎、安倍晉三之後，第三位具備長期執政條件的首相。對台灣而言，未來面對的日本不只是「友台」，而是在經濟安全、半導體產業與第一島鏈戰略上，成為真正的命運共同體。

