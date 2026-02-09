自民黨破紀錄大勝！韓媒憂中日衝突「加重南韓負擔」 竹島日恐成導火線

圖為2026年1月14日，日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明在奈良縣參觀法隆寺時合影留念。美聯社資料照



據南韓媒體今天（2/9）報導，日本眾議院選舉落幕，自民黨創下破紀錄大勝，首相高市早苗可能進一步強化美日同盟，導致中日關係繼續惡化，甚至加重南韓負擔，另外，兩週後登場的「竹島日」，高市政府是否派出大臣出席活動，也可能成為日韓關係惡化的導火線。

據韓媒「News1」報導，日本昨天舉行眾議院選舉，執政聯盟創上史無前例的大勝，光是自民黨就拿下316席，超過總席次的三分之二（310席），若再加上日本維新會的36席，執政聯盟總計掌握352席，高市的政治基礎大幅強化。

廣告 廣告

報導指出，在執政聯盟大勝的情況下，高市在國政運作中，將能更鮮明展現其個人色彩，評論普遍認為，高市的政治光譜為強硬右派，在外交與安保政策方面，可能進一步影響中日關係的發展。

去年11月，高市談論「台灣有事」議題，表明如果台海發生危機，日本自衛隊可能介入，這番發言導致日本與中國關係急速惡化，中國祭出稀土出口管制等措施，但日方則未提出相對應的反制行動。

分析認為，日本如果要反制中國，最有可能的方式，就是鞏固美日同盟，並要求南韓加入牽制中國的行列，南韓總統李在明與中國國家主席習近平，在去年11月與今年1月舉行高峰會談，促進雙方關係改善，但美國在去年12月公布的新版國防戰略（NDS）明確指出，將強化駐韓美軍牽制中國的功能，這次自民黨的巨大勝利，又讓韓中關係改善面臨挑戰。

聖公會大學研究日韓關係的教授楊起浩（양기호，音譯）指出：「高市首相在大選勝利後，信心大幅增加，日本未來可能向韓國傳達訊號『與中國保持距離』」、「在美日關係快速升溫的情況下，韓國可能被排除在外，或是承擔更大的負擔。」

報導提到，本月22日，日本島根縣將舉行「竹島日」，日本與南韓長期對竹島（南韓稱獨島）的領土問題抱有爭議，高市過去曾主張，應由大臣出席竹島日活動，兩週後的這場活動中，高市是否實現「強硬右派」的政策立場，可能成為韓日關係的分水嶺。

更多太報報導

高市「愛重金屬、阪神虎」小泉進次郎「高中是二壘手」 TBS註解掀熱議…網喊：希望台灣也有

高市靠「孫子兵法」輾壓在野黨？ 小池百合子大讚：如桶狹間奇襲戰

黎智英判刑20年 中國外交部：理應受法律嚴懲、不容置喙