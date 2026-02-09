自民黨選舉大勝 王鴻薇：中美對日本選舉影響力值得國民黨審思

國民黨立委王鴻薇指出，日本選舉結果對台灣具有參考意義，尤其是中美兩國對日本選舉的影響，或是如何回應經濟通膨，都值得國民黨審慎思考。（圖／摘自王鴻薇臉書）

日本眾議院大選結果出爐，自民黨大幅勝選。國民黨立委王鴻薇指出，日本選舉結果對台灣具有參考意義，尤其是中美兩國對日本選舉的影響，或是如何回應經濟通膨，都值得國民黨審慎思考。

王鴻薇分析，這次選舉中，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨，不僅成功翻轉選前須與日本維新會合組執政聯盟、席次僅勉強過半的局勢，更一舉單獨跨過修憲門檻，取得超過310席、達到國會三分之二的關鍵席次，顯示選民對其路線給予高度肯定。

王鴻薇表示，高市早苗選擇在充滿不確定性的情勢下正面迎戰，最終取得壓倒性成果，對今年台灣縣市長選舉具有啟示意義。她指出，在國際層面，高市早苗面臨中共壓力，同時獲得美國總統川普的支持，中美兩大力量對選舉氛圍的影響，確實值得國民黨高度警覺。

王鴻薇進一步指出，面對經濟通膨議題，高市早苗提出減稅與擴張性財政等具體政策方向，成功爭取年輕族群與中間選民支持，帶動自民黨席次出現爆發性成長。她認為，國民黨及黨籍參選人若要爭取中間選民認同，勢必要在經濟議題上提出清楚且可行的對策，不能流於空泛。

