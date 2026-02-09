自民黨選舉大勝 王鴻薇：國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號
日本首相高市早苗率領的自民黨在眾議院改選中席次突破315席，跨越眾議院總席次2／3的絕對多數門檻310席。對此，國民黨立委王鴻薇今（9）日指出，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。
王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭，讓她創造了自民黨歷史性的選舉勝利。今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。
王鴻薇指出，在台灣，外界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，以及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。
王鴻薇提到，部分評論指出，高市的大勝其實有兩位「隱形輔選員」——一位是習近平，一位是川普。高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。
王鴻薇強調，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。
看更多 CTWANT 文章
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」
年前爆富機會！威力彩連29槓頭獎上看11.5億 買彩券往「2方位」財運最旺
其他人也在看
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
高市早苗為何大勝？蔡正元分析2關鍵原因示警：國民黨要小心了
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選繳出亮眼成績單，8日晚間開票，席次一路飆漲確定拿下超過2/3席次的310席以上，高市早苗當選得票率高達88.7%，以壓倒性優勢獲勝。針對高市早苗大勝，前立委蔡正元也分析原因，並對國民黨示警。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
日本眾議院選舉結果出爐 高市早苗吸納中間派、自民黨大勝
（國際中心／綜合報導）日本第51屆眾議院選舉結果出爐，由首相高市早苗率領的自由民主黨大獲全勝，最終拿下316席 […]
台南「換妃」傳言不斷 王鴻薇：恩怨未解是關鍵
民進黨在上月15日公布台南市長初選結果，立委陳亭妃以60.85%勝過林俊憲的58.16%，兩者相差2.69個百分點後出線。然而即便身兼民進黨主席的總統賴清德已正式提名陳亭妃，台南地方仍持續出現「換妃」的雜音，國民黨立委王鴻薇分析，關鍵在於陳亭妃與林俊憲長期累積的恩怨至今未獲妥善化解。
嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選
嘉義市長黃敏惠7日證實，親侄子黃政融將投入年底嘉義市議員選戰，參選西區議員席次，為地方政治投下震撼彈。黃敏惠表示，侄子從小看她投入公共服務，也想要傳承這份精神，這是年輕人自己的決定，身為民主聖地的嘉義市，她當然支持年輕人參政的機會。
國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選
國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。
陳嘉宏專欄：從江啟臣的處境看國民黨的紅統不歸路
國民黨決定遲至三月底才完成下屆台中市長參選提名，這件事讓許多人對江啟臣此刻的處境感到不可思議。首先，江啟臣是國民黨內準備最久的台中市長參選人，即使在8年前他也只是以極微小的民調差距輸給盧秀燕；其次，江啟臣的民調仍領先他的主要競爭者楊瓊瓔有一大段距離，結局幾乎很難有懸念；第三、在勝負如此清楚的情況下還拉長民調期程，只會增加黨內整合的難度，更遠遠落後於早就起跑近半年的民進黨對手何欣純，對選舉造成不可測的風險，作法完全不符常理。
鄭麗文堅持3月底台中市長初選不可改 藍基層砲轟楊瓊瓔破壞團結
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 國民黨台中市長提名初選，黨中央定調在3月底再進行民調，還公布初選時間區段，已發外界眾多不滿，台中市長盧秀燕喊話「太晚了」，力求兵貴神速；立法院副院長江啟臣也呼應盧秀燕說法，指出這是基層現在的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心。但國民黨主席鄭麗文強硬回應，國民黨內都有既定民主程序，現在要...
盧秀燕指三月民調太晚 鄭麗文不甩：按遊戲規則｜#鏡新聞
國民黨台中市長人選傳出三月進行民調，台中市長盧秀燕喊太晚，但黨主席鄭麗文卻強硬回應，按照規矩走，不會因人設事，也藍營基層看了非常焦慮。對比民進黨參選人何欣純穩紮穩打，總統賴清德一個月內更是多次南下台中全力輔選，今天(2/8)中午賴總統特地到何欣純競選辦公室，與黨公職進行座談，希望能夠奪回台中執政。
澎湖年底選戰人選出爐！民進黨縣黨部公布完整名單
民進黨澎湖縣黨部今（7）日召開縣黨代表大會，公布2026年底地方選舉提名名單。繼4日中執會正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐連任後，縣黨部一致支持陳光復及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人名單。
民進黨台北市長人選難產？王義川曝：農曆年後應該就會有答案
民進黨持續布局2026年縣市長大選，目前六都還有台北、桃園尚未拍板人選。其中，台北市長人選方面，目前外界呼聲高的人選包括行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅等人。對此，民進黨立委王義川今（9）日上午受訪時回應，相信兼任民進黨主席的賴清德總統和選對會還在考量，大家不用著急，事情會在農曆年後應該就會有答案。
黃國昌跑淡水掃街拉抬民調 蘇巧慧赴新店深藍選區拜年
國民黨新北市長誰來參選，還沒有進度，民進黨參選人蘇巧慧，和民眾黨參選人黃國昌，已經先起跑，周末都頂著寒風，前往掃街拜票，爭取攤商和民眾支持，蘇巧慧踏進選民結構偏藍的新店市場拔樁，黃國昌則來到淡水老街拜年，黃國昌表示，他正在等跟國民黨提名的參選人，共同討論政見願景。 #黃國昌#淡水掃街#蘇巧慧#新店
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。