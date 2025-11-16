自民黨高層暗示 高市不會再說

日本首相高市早苗本月7日在國會備詢時的涉台論述，引發陸日關係緊張。共同社16日報導，執政的自民黨代理政調會長田村憲久16日透露，高市已在反省她於詢答時未能充分解釋，田村並認為她今後應該不會再有此類發言。

另外，日本政府相關人士也透露，日陸正處於交叉路口，若關係繼續惡化，有可能升級為經濟報復。時事通訊社指出，北京態度強硬，可能續採反制手段。

曾任日相的立憲民主黨總裁野田佳彥16日表示，高市「做得太過分了，導致日陸關係極其緊張。這完全是輕率之舉。」他認為，首相作為自衛隊最高指揮官，不應草率談到具體事項，這是不成文規定，還說高市似乎認為自己很受自民黨支持者歡迎，「我認為這更加危險。」

立民黨政調會長本莊知史則在富士電視台節目中批評高市，稱她對安全保障法制的理解不充分，對於大陸對台灣的定位認識也不夠透徹。

另外，針對中國駐大阪總領事薛劍先前在X上發表的「斬首論」，田村憲久認為，「這會助長恐怖活動，並不合適。如果中國政府什麼都不做，我們就不得不採取相應的措施。」

在日陸陷入緊張之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日在X平台發文諷刺大陸。他15日上傳一張耶誕卡圖片，配文寫著，「感覺就像耶誕節提前到來了。我謹向中國駐日本大使吳江浩和中國駐大阪總領事薛劍致以誠摯的謝意，感謝他們為進一步深化日美之間堅不可摧的友誼，所付出的辛勤努力。」

葛拉斯16日發文指出，美日始終秉持共同信念，信守不渝地履行使命，「如同七國集團（G7）一樣，美日同盟堅定維護台海和平與穩定，致力於建構自由開放的印太地區。我們強烈反對任何企圖以武力或脅迫手段，單方面改變地區現狀的行為。」

葛拉斯在文末不忘標記吳江浩和薛劍，並同步上傳一張美國總統川普10月訪日時，與高市早苗在橫須賀美軍基地的合照。