即時中心／徐子為報導



日本眾議院大選已於今（8）日當地時間8時（台灣時間7時）截止投票，隨即開票。根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）最新的計票結果預測，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨，不僅單獨過半，與日本維新會共組的執政聯盟，不只跨過261席「絕對穩定多數」門檻，更是進一步跨過310席，達到2/3日本修憲門檻。對此，資深媒體人矢板明夫分析，「這場勝利的意義，象徵亞洲進入『高市早苗時代』」，並進一步歸納高市能大勝的三大原因。





NHK報導，執政聯盟已篤定最少拿下312席，這超越眾院2/3的310席門檻，可對參議院否決的法案再表決，還可啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營（自民+公明）都曾突破310席，不過歷史上，自民黨尚未單獨達到該數字過。



對此，矢板明夫分析，日本政局的方向已經非常清楚。日本將擺脫近幾年頻繁更換首相的困境，正式進入一段長期而安定的執政時期。這場勝利的意義，不只在日本國內，更象徵著亞洲進入「高市早苗時代」。這在二戰後的歷史上，可以說是前所未有的局面。



矢板指出，過去，安倍晋三前首相也曾被視為亞洲的重要領袖，但當時的中國仍被國際社會看作一個「正在崛起、可以合作的大國」，日本在區域政治中的影響力，仍難以與中國抗衡。



然而，這幾年情勢已徹底改變。在習近平的統治下，中國逐漸從合作對象，變成國際社會眼中的「麻煩製造者」，雖然經濟與軍事實力仍在，但其霸道作風、缺乏信任，讓越來越多國家選擇與中國保持距離。



相對之下，高市早苗領導下的日本，與美國建立起高度互信的同盟關係，並與東南亞、東北亞各國持續深化合作。同時，日本重整國防、承擔更多國際責任，逐漸成為一個穩定、可靠、可預期的國家。在這樣的對比之下，日本正自然地成為亞洲新的關鍵力量。



矢板斷言，可以確定的是，高市首相高度重視台灣，未來日台關係只會更好，不會更差。



至於為何高市早苗能獲得如此高人氣？矢板分析三主因：



一、她重新打開了日本人的安心感。長期經濟停滯、高物價壓力，讓民眾生活越來越吃緊；來自中國、俄羅斯、北韓的安全威脅，以及近年外國移民快速增加，也讓日本社會對治安與生活環境感到不安。過去的許多執政者都選擇迴避，但高市用直率的語言正面面對，讓國民感到「有人願意負責」。

二、她承接安倍路線，給了日本清楚的方向感。泡沫經濟後的「失落三十年」，讓日本看不到未來。但高市提出建設「富裕而強大的日本」，讓國民感覺重新找到了前進的方向。

三、她給人一種強烈的「能成事感」。

她不是空談型的政治人物，而是熟悉政策、重視執行、能把事情真正做出結果的人。她讓選民相信：跟著她，日本人的生活會一步一步變好。



矢板總結，安全感、方向感，加上能成事感，這正是高市早苗壓倒性勝利的真正原因。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／自民黨高市早苗政權獲「壓倒性勝利」 矢板明夫曝「3大主因」

更多民視新聞報導

日本執政聯盟拿下眾院過半席次 高市早苗陣營大勝

一射現形！王義川南下高雄助陣新人 揭藍白假監督：削弱台灣防衛能力

日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻

