自民黨「收回扣」處分鬆綁！多人獲提名參選眾院 安倍派加速回歸

日本眾議院改選在即，日媒披露，自民黨將推舉多名涉及「收回扣」政治資金事件的議員作為候選人，一改上次選舉「嚴厲處分」的態度，報導分析指，顯示前安倍派復活「正在加速」。

已故前日本首相安倍晉三。（圖／美聯社）

《共同網》引述多名自民黨人士透露，去年年底日本首相高市早苗與黨內保守派團體共進晚餐時，數名仍處於落選狀態的已故前首相安倍晉三派系的前議員，提出希望解散眾院重新改選的請求，但高市當時僅微笑傾聽，未正面回應。

報導指出，回顧2024年石破政府時期的眾院選舉，自民黨迫於輿論壓力，對涉入政治資金收回扣問題的議員採取強硬手段，包括安倍派重量級人物下村博文、萩生田光一、西村康稔等人，均未獲黨內公認，被迫以無黨籍身分參選，即使獲公認者，也被禁止參與比例代表選舉。

廣告 廣告

在此背景下，46名涉事參選人有28人落選，超過半數未能重返國會。不過，自民黨21日公布的首批眾院選舉公認候選人名單中，赫然包括下村、萩生田、西村在內共37名與收回扣事件相關議員，且預計將允許其重複參選比例代表。

報導引述分析自民黨內資深人士分析指，「若落選議員能夠搭上『高市人氣』的順風車捲土重來，前安倍派的復權將不可避免，黨內權力結構勢必出現變化。」

延伸閱讀

台股新二哥來了！台達電漲停創歷史新天價 市值衝3.23兆

華郵投書：台矽盾恐瓦解？ 美若晶片獨立、安全承諾遭質疑

國科會投入低碳能源研究拚淨零 台積電表態可協助