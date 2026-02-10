自民黨、維新會聯手 第二高市內閣18日上路

▲自民黨與執政聯盟盟友日本維新會9日確認，將於18日召集特別國會，預計高市早苗將在當天被選為第105任首相。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨在第51屆眾議院選舉中取得壓倒性勝利，自民黨在全國各地囊括316個席次，創下二戰後首次單一政黨取得超過三分之二席次的歷史紀錄。自民黨與執政聯盟盟友日本維新會9日確認，將於18日召集特別國會，預計高市早苗將在當天被選為第105任首相，並組建第二屆內閣。

根據共同社報導，高市早苗9日在國會內與日本維新會黨魁吉村洋文舉行會談，確認將繼續聯合執政，並推動落實聯合執政相關協定。會後，高市早苗召開記者會表達對政權運作的決心。

與此同時，自民黨與維新會的國會對策委員長梶山弘志、遠藤敬9日在國會會談，並確認了特別國會召集日期。雙方商定，雖然兩黨在眾院選後佔據超三分之二議席，即便法案在參院被否決也可再次表決通過，但仍應細緻推進國會審議。

遠藤敬向媒體透露，他還與官房長官木原稔進行了會談。遠藤敬表示：「正在協商發揮聯合執政協議的作用，將協商得更加完善。」

