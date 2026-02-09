自民黨「超強」勝選 郭國文：親中路線被日本社會唾棄

民進黨立委郭國文。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選開票至深夜，最終結果出爐，自民黨獲得316席、日本維新36席，自民黨單獨取得國會過半，執政聯盟更一舉突破310席修憲門檻，創下日本政黨政治史上破紀錄的勝選。對此，民進黨立委郭國文分析指出，這場選舉已非單純的「一黨獨大」，而是確立自民黨「超強」的政治格局，象徵日本正式迎來「令和維新」。

郭國文指出，本次選舉中，在野陣營多位重量級人物相繼落馬，顯示選民對既有在野策略的明確否定。中道改革聯合共同幹事長安住淳在宮城第4選區敗給自民黨候選人，終結長達30年的連勝紀錄；同屬中道改革聯合核心人物、累積19次勝選的小澤一郎，也在岩手第3選區落選。選前曾質疑「台灣有事、日本有事」論述的岡田克也同樣敗選，反映在野陣營合併路線判斷錯誤，更突顯日本社會對親中路線的明確否定。

郭國文強調，日本選民已透過選票做出清楚選擇，親中政治路線正被日本社會所唾棄；相對地，由高市早苗所代表的抗中立場、重視國家安全與戰略定位的政治方向，則獲得社會高度肯定與接受。

從政治結構來看，郭國文認為，這場大勝讓高市早苗站上全新的權力位置，不僅掌握黨內實質話語權，也真正落實其主張由日本民眾公投決定國家路線的政治主張，使其具備繼小泉純一郎、安倍晉三之後，成為第三位擁有長期執政條件的日本首相。

他進一步指出，對台灣而言，未來所面對的日本，不僅止於「友台」，而是在民意基礎、政治結構與路線選擇上，全面成形的高市政權。台日關係未來不只是理念共享，更將在經濟安保、半導體產業等關鍵領域深化合作，形塑第一島鏈上的命運共同體。

郭國文總結，這場日本眾議院選舉的結果，意味著高市早苗正朝向成為一位具備實力的「安倍路線實踐者」，日本政治版圖也正式進入全新的時代。

