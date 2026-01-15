自民黨26年盟友倒戈 公明黨攜手立憲民主黨抗高市

（中央社東京15日綜合外電報導）日本最大在野黨立憲民主黨今天和自民黨過去長年聯合執政夥伴公明黨舉行黨魁會議，同意在接下來的眾議院選舉組成新黨，希望集結中道力量對抗保守色彩強烈的日相高市早苗政府。

公明黨去年10月與合作26年的自民黨分手，退出與自民黨共組的執政聯盟，公明黨這次的決策，也代表轉而與自民黨的最大對手合作。

「每日新聞」、「朝日新聞」等日媒報導，高市昨天已經向執政黨幹部正式表態，計劃在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，目前正在朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調。

而立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫今天下午在國會召開會談，同意為了接下來的眾院選戰組成新黨。

報導指出，兩黨擬不解散，而是設想眾議員退黨之後，參加新黨。雙方目前正在協調把新黨的黨名命名為「中道改革」。雙方近期將正式敲定黨名。

另外，兩黨在眾院選舉方面的合作方案已浮現，在比例代表制中將讓公明黨候選人取得較前面的順位，同時在小選區中公明黨不提名候選人，轉而支援立憲民主黨候選人。這將對過去在眾院選舉中獲得公明黨支援的自民黨候選人造成衝擊。

立憲民主黨與公明黨雙方人馬整合的話，在眾院的勢力將達170人規模。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與日本維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。（編譯：楊惟敬）1150115