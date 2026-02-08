自民、維新確定掌握日本眾院2/3 修憲與法案再表決已開綠燈

高市7日在東京舉行的自民黨造勢中向支持者講話。（美聯社）



根據NHK出口民調與情勢分析顯示，截至台灣時間8日晚間10點，日本第51屆眾議院選舉，自民黨與日本維新會兩黨確定將達到相當於眾議院全體三分之二的 310席。

相較之下，在野陣營方面，中道改革聯合的席次將從選前的172席大幅減少，僅剩約一半左右。參政黨和「Team未來」則有可能各自取得兩位數席次。

日本眾議院選舉目前仍在開票中。自民黨和維新會預計還會進一步增加席次，確定將達到眾議院465席中的三分之二、也就是310席的門檻，可讓在參議院遭否決的法案得以再表決通過，並具備提出修憲動議的條件。

廣告 廣告

日本執政黨在眾議院取得三分之二以上的席次，上1次要追溯到2017年選舉時的自民黨和公明黨。

自民黨可獲得274席至328席

NHK於投票日8日，在全國超過4000處投票所，針對約57萬1千名完成投票的選民進行出口民調，並獲得約59.7%、也就是34萬多人回覆。

根據NHK出口民調及情勢分析，自民黨預估可獲得274席至328席，單獨大幅超過過半數所需的233席。不僅可確保261席的「絕對安定多數」（在所有常任委員會中掌握委員長並取得過半委員），甚至有極大可能單獨突破310席，也就是三分之二門檻。

這將讓高市政府得以持續執政。自民黨單獨取得過半數席次，為5年前、也就是2021年上上次選舉以來首次。

執政陣營將取得眾院2/3席次

日本維新會則預估可從原本的28席增加至38席。因此，自民黨與維新會組成的執政陣營，合計預估可獲得302席至366席，有望穩定確保進行法案再表決以及提出修憲動議所需的眾議院三分之二席次。

另一方面，在野陣營方面，中道改革聯合預估會獲得37席至91席，較選前的172席大幅減少，僅剩約一半水準。

國民民主黨預估獲得18席至35席。共產黨預估獲得3席至8席。令和新選組最多可能獲得2席。減稅日本・憂國聯合最多可能獲得3席。

參政黨的席次則將增加，預估從5席成長至14席。首次參加眾議院選舉的 Team未來預估也可獲得 7席至13席。

更多上報報導

快訊／席次暴增逾110席 出口民調曝自民黨穩拿300席以上

小國大戰力！新加坡將成美國外首個陸基F-35B操作國

阿布達比和平談判卡關 澤倫斯基揭美俄密談12兆美元經濟協議