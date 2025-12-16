自然人憑證大缺貨！中市府傳授這招降低風險

▲台中市各戶政所申辯自然人憑證案件暴增，導致存量不足。（圖／台中市政府提供，2025.12.16）

[NOWnews今日新聞] 公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，台中市26所戶政事務所有6所的自然人憑證存量掛零、16所存量不足百張。市議員江肇國批評，各戶政所實際存量未見明顯改善，導致民眾撲空、抱怨層出不窮。市府表示全市缺口約7千多張，最近一次僅獲中央配發1,200張，除了啟動庫存調撥機制，建議民眾申辦前，先以電話向戶政所確認庫存情形，減少白跑的風險。

4案公投正進行電子連署，近期申請自然人憑證實體卡人數暴增。內政部上週表示，全國約20個戶政事務所面臨庫存告急，主要集中於台北、台南及台中等地，已緊急協調加速生產，將陸續補發9萬張，確保供卡無虞。

但台中各戶政所自然人憑證存量問題比上週更嚴重，市議員江肇國指出，根據最新掌握資料，全市26所，北屯、清水、沙鹿、烏日、霧峰、太平等6所存量已經掛零、另有16所不足百張。他上週於市議會提出臨時動議，議會也通過決議，要求市府依內政部規範，確保各戶所至少維持5天安全存量，以因應申辦需求，亦即各需準備200至400張自然人憑證，才能避免民眾白跑，但臨時動議通過至今，仍未明顯改善。

江肇國指出，民政局先前回應「已到卡900張，並啟動戶所間庫存調撥機制」，但從目前整體存量來看，市府在需求預判、庫存配置與即時調度仍顯不足，不僅影響民眾申辦權益，也讓戶政第一線人員承受過大行政壓力。

▲台中市議員江肇國指出，台中26所戶政事務所有6所的自然人憑證存量掛零。（圖／江肇國提供，2025.12.16）

民眾在江肇國臉書留言「市府故意的嗎？」「好不容易喬出時間去辦，真的很怕撲空」，也有人建議到臨近縣市去辦，成功率高很多。

市府民政局指出，自然人憑證 IC 卡及製證設備由內政部統一製發與管理，地方政府無法自行採購。卡片供應緊縮並非台中市獨有問題，民政局已於第一時間向內政部提出補配申請，全市各戶所預估需求約 7,150 張，但最近一次僅獲配 1,200 張，於12月12日到貨。市府已啟動全市戶所間的「庫存調撥機制」，優先將卡片調配至需求量較大的戶所，也持續與內政部保持密切聯繫，呼籲中央加快核發作業，以應對大量湧現的申辦需求。

市府也提醒民眾，自然人憑證可跨戶所申辦，民眾可到全國任一戶政事務所辦理，無須返回戶籍地。建議申辦前先以電話確認庫存情形，減少白跑一趟的風險。

