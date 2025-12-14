自然人憑證申辦人數暴增 內政部：限個人使用 切勿外借防詐騙

廢止憲訴法修法公投等4案正在進行電子連署，帶動近期申請自然人憑證實體卡人數暴增。內政部提醒，自然人憑證是個人專屬數位簽章工具，可以線上處理報稅、銀行開戶等，僅限本人使用，應謹記「憑證不外借，密碼不透露」；詐騙集團常謊稱代辦業務、協助驗證等，誘騙民眾交出晶片或密碼，若出借給他人，帳戶可能淪為人頭帳戶，也須承擔個資外洩、財產損失及法律責任等風險。

4案公投正進行電子連署，近期申請自然人憑證實體 卡（前）人數暴增。內政部提醒，自然人憑證是個人專屬數位簽章工具，僅限本人使用，應謹記「憑證不外借，密碼不透露」。（中央社資料照）

自然人憑證以非對稱加密原理保護資料機密，經憑證即可進行數位簽章及身分識別，加密資料即使被攔截，也無法輕易解開。因此，民眾若辦理自然人憑證，就能透過線上處理報稅、申辦良民證、銀行開戶、有條件線上申請辦護照等多項政府服務，不必臨櫃辦理。

實體自然人憑證IC卡須以讀卡機操作，內政部另也推動「行動自然人憑證」，民眾無須攜帶實體卡片或讀卡機，只要下載APP即可隨時隨地完成身分識別及數位簽章。

根據內政部統計，截至12月10日，實體自然人憑證有效數達347萬餘張，行動自然人憑證有效數為71萬餘張。全台已有超過1400個應用系統介接，採用自然人憑證相關服務。

內政部說明，只要年滿18歲、未受監護宣告且設籍中華民國的國民，就可攜帶身分證、Email信箱，至任一戶政事務所申辦櫃檯辦理自然人憑證。臨櫃申辦實體自然人憑證，費用為新台幣250元；申辦行動自然人憑證費用為30元。若臨櫃合併申辦實體及行動自然人憑證，費用則是250元。

內政部表示，民眾若已取得實體自然人憑證，日後有行動自然人憑證需求時，無須回到戶所辦理，可自行下載行動自然人憑證APP，透過手機NFC功能讀取實體自然人憑證完成申請。

至於為何要設定使用期限，內政部表示，依內政部憑證實務作業基準（CPS）規定，私密金鑰使用期限為10年，到期後必須更換金鑰，考量資訊安全、降低憑證遭盜用或破解風險，以及民眾更換行動裝置等因素，實體自然人憑證有效期為5年，到期可延展一次3年，共計8年效期。

行動自然人憑證部分，有效期限為一年，若裝置、憑證正常且完成展期的情況下，最長可使用8年；若忘記在時效內展期，則須重新申辦行動自然人憑證。

內政部提醒，自然人憑證是個人專屬數位簽章工具，僅限本人使用。若隨意出借，等同把身分授權給別人，不僅可能變成人頭帳戶，也要承擔個資外洩、財產損失，甚至法律責任等風險。

內政部說，詐騙集團會謊稱代辦業務、協助驗證等，誘騙民眾交出晶片卡或PIN碼。無論任何理由，都應記得「憑證不外借，密碼不透露」，也應妥善保管綁定行動自然人憑證的行動裝置，否則恐導致個資外洩或遭冒用，蒙受不必要的法律責任及財產損失。