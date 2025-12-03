即時中心／林韋慈報導



藍白修《憲訴法》，導致憲法法庭運作受阻。民團「人民作主志工團」今年發起「廢止憲訴法及選罷法修法」公投連署，引起年輕人申辦自然人憑證熱潮。日前也有人表示，申辦實體卡時，被引導至申辦線上卡，或是遇到製卡機不知道何時才會修好的「狀況」。志工團團長陳天壽也表示，採取開放態度，歡迎所有認同訴求的台灣人參與。

人民作主志工團提出的公投訴求包括廢止憲法法庭法官人數門檻限制，以及針對《公職選罷法》的三項公投案，涵蓋廢止罷免提議及連署需附身分證影本，並對偽造或假冒個資的連署行為加重刑責。公投連署期限分別自今年7月底至明年1月底，以及今年9月底至明年3月底，連署門檻均為29萬3228人。



公投領銜人趙偉程強調，這次行動不限於民進黨公職或成員，只要認同憲訴法及選罷法修法訴求的民眾，都歡迎參與。此外，由於電子連署流程簡單快速，只需兩分鐘即可完成，因此將以電子連署為主，但需要自然人憑證實體卡。



有關注此項公投的網友整理表示，目前9001廢止憲訴法電子連署已突破40000份，距離目標尚需25.3萬份。網友表示，這是由40000萬個有名有姓的國民，使用自然人憑證，希望把憲法法庭開工大吉的聲音刻進國家紀錄，目的在於促使憲法法庭恢復正常運作。

原文出處：快新聞／自然人憑證突流行！年輕人為「救憲法法庭」瘋辦卡衝公投

