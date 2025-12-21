▲「自然共好・聖誕有光」埔里公益匠泰聖誕光嘉年華溫馨登場。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣埔里公益匠泰聖誕光嘉年華以「自然共好・聖誕有光」為主題，21日於埔里溫馨登場。匠泰開發建設有限公司攜手 Feeling18 巧克力工房共同舉辦「2025年埔里公益匠泰聖誕光嘉年華」，以「光」為核心概念，結合公益捐款、音樂演出與親子互動泡泡秀等多元活動，吸引眾多民眾熱情參與，在冬日節慶中為埔里注入溫暖而明亮的氣息。

此次活動注入深厚的公益精神，透過線上小額募款方式，將募集到的善款全數捐贈給「陳綢兒少家園」及「南投縣私立家扶希望學園」，期盼在聖誕佳節之際，為弱勢兒少帶來實際的支持與陪伴。主辦單位也號召民眾化身孩子們的聖誕老公公，用行動點亮希望之光，讓關懷不只是口號，而是能被真實感受的溫度。

活動現場內容豐富多元，包含充滿節慶氛圍的聖誕市集、吹笛手家族帶來的音樂演出、捌啵童趣藝術親子互動泡泡秀，以及似顏繪老師現場以畫筆記錄參與者的美好瞬間，營造出溫馨歡樂的節慶場景，讓親子家庭在光影與笑聲中，共享難得的聖誕時光。

匠泰開發建設有限公司總經理黃建堯表示，匠泰長期深耕在地，始終重視企業與社區之間的連結。他強調，公益不應僅止於捐助，更需要持續投入與親自參與，才能讓資源真正落實在有需要的孩子與家庭身上。未來匠泰也將延續這份初心，推動更多關懷計畫，促進社會資源的良善循環。

Feeling18 巧克力工房董事長茆晉日則表示，Feeling18 長期秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，並透過 18 度 C 文化基金會投入偏鄉教育與弱勢兒少支持。此次能夠參與埔里公益匠泰聖誕光嘉年華，是回饋地方、陪伴孩子的具體行動，也期盼讓更多孩子在節慶中感受到關愛與力量。

隨著聖誕光嘉年華在歡笑與祝福中圓滿落幕，每一份笑容與善意都化作溫暖的光，照亮孩子們的心，也感染現場每一位參與的民眾。主辦單位期盼，這份溫暖能持續延伸到生活的每個角落，讓公益不只是一次活動，而是一股長久陪伴與關懷的力量，與社區與家庭一同分享節日的喜悅與希望。