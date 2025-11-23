自然共生的飾界 以果實編織捏塑自然與創意的親子饗宴

高雄市立社會教育館於今(廿三)日在楠梓區油廠國小舉辦「自然共生的飾界」活動，現場如同一場微型的自然盛宴，大小朋友將公園或校園中的常見果實、樹枝、繩索巧妙串聯，並利用輕黏土共創充滿童趣的藝術吊飾，展現「自然與創意共舞、簡樸與美感共榮」的和諧圖景，該活動現場吸引逾百位親子熱情參與。(見圖)

主辦單位今(廿三)日說明，該活動特別邀請蔡麗貞老師蒞臨指導，蔡老師曾任國、高中及國小社團指導老師，長期推廣創意與自然素材的結合，對於環保藝術創作不遺餘力，身體力行；蔡老師擅長黏土雕塑、木器彩繪、蝶古巴特拼貼、波西米亞編織等多元藝術形式，並將「種子藝術」融入編織與生活設計之中，結合自然與藝術的親子手作活動，採用真正的果實裝飾，再用黏土創作，讓孩子透過動手實踐，感受自然的美好與生命的奇妙。

社教館姜淑菁秘書表示，知名物理學家愛因斯坦曾說「深入觀察自然，你就能更好地理解一切」，感謝蔡麗貞老師的專業教學與楠梓社教站志工群的付出，相信今日參加者收穫良多，透過活動創作過程，親子不僅動手實作，更化身大小植物家，認識植物特性與在地生態的多樣性，也為「自然與創意共生」的生態美學撒下了種子；另外感謝公益信託巴巴慈善基金熱心贊助活動經費以及油廠國小蘇聰榮校長、輔導主任劉素玲、吳筱芸組長親自與會，陳麗珍議員、李眉蓁議員服務處易承翰主任、陳善慧議員服務處金旻叡特助、李雅慧議員服務處陳昱丞特助等貴賓亦蒞臨與會同歡。今日活動順利，更歸功於油廠國小提供完善場地。未來，高雄市立社會教育館將持續推動結合自然、藝術與教育等多元親子活動，落實社會教育、營造溫馨和樂之社會氛圍。

許多家長分享，這不僅是一場手作體驗，更感受自然的美好與生命的奇妙。來自鼓山區的張同學家長指出，孩子第一次參加社教館活動，發現原來校園裡的果實也能變成藝術品，創作時的笑容比成果更閃亮！也得知社教館周末在不同行政區皆辦理親子活動，下次我們期待再參加科學、手作類等活動。就讀油廠國小三年級的劉小妹妹也說，我今天和爸爸認識很多喬木種子，原來自然界裡有好多寶藏，回家我也會和媽媽討論，將成品展示。在這樣親子共創的時刻，自然與生活、創意與情感融為一體。