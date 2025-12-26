自然接觸台語！黑水溝傳奇桌遊台南辦交流賽 週日先試玩

劉佩玲邀南市議員林美燕等人實際試玩一回合，透過兵力、資源等調配，進行紙上地盤攻防戰鬥。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕「黑水溝傳奇」桌遊遊戲團隊將在台南耳門天后宮舉辦「媽祖庇佑・鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽」，本月28日先進行試玩，明年1月1日舉辦正式桌遊交流賽，歡迎市民和遊客在桌遊遊戲中，認識台灣開發歷史與信仰文化，並自然接觸台語。

《黑水溝傳奇》劇集製作人劉佩玲與南市議員林美燕、林的服務處執行長葉翰勳及南市府觀旅局副局長鄭道立等人在南市議會召開記者會推廣。劉佩玲說，本案是於3年前由文化部補助影視改編，以鄭成功登陸台灣擊退荷蘭人的故事為基礎，卡牌內建台語語音導覽與台羅拼音，玩家可自然接觸台語。

劉佩玲表示，她是半個台南人，樂於將《黑水溝傳奇》桌遊引進台灣歷史發源地的台南，正式推廣，活動更融入鹿耳門天后宮信仰特色，在大富翁遊戲模式中納入「擲筊祈福」項目，參與者分別扮演鄭成功、荷蘭總督揆一、原住民、漢人住民以擲骰子、翻牌、擲筊對決10個回合，全程約1個小時。

林美燕說，《黑水溝傳奇》桌遊具有創意，親子在「玩中學、學中記」，有助於深化台南「文化首都、萬神之都」的城市特色。鄭道立則表示，願與相關單位協助宣傳。

